Sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığı belirtileri nelerdir?

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:42

Bir deri hastalığı olan sedef hastalığının bir diğer adı psoriasis olarak bilinir. Sedef hastalığı her yaşta ortaya çıkabilir. Sedef hastalığı kişilerin yaşam kalitesini düşürürken hayati tehlikeye de neden olabilir.

SEDEF HASTALIĞI NEDİR?

Sedef hastalığı kronik bir deri hastalığıdır. Sedef hastalığına sahip olan kişilerde T lenfosit hücreleri, ciltte birikmeye başlar. Bu sebeple deri hücrelerinin ölüp yeniden üretilme süresi hızlanır. Sedef hastalığına sahip kişilerin cildinde beyaz pullanmalar ve kırmızı lekeler oluşur. Sedef hastalığında dışarıdan görünen yaralar olması hastanın sosyal yaşamını olumsuz etkiler.

SEDEF HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Sedef hastalığının kesin bir nedeni olmamak ile birlikte genetik faktörler ve bağışıklık sistemindeki sorunlar oldukça önemlidir. Sedef hastalığı her yaşta görülse de çoğunlukla 30'lu yaşlarda ortaya çıkar.

Sedef hastalığı neden olabilecek faktörler:

Aşırı alkol tüketimi

Stres



Bazı ilaçların yan etkisi



Fiziksel ya da ruhsal travmalar



Güneş yanığı



Enfeksiyonlar



Bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar



SEDEF HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sedef hastalığının yaygın belirtisi kırmızılaşan derinin plaklaşarak pullanmasıdır. Bu plaklar kaşıntılı ve ağrılı da olabilir. Sedef hastalığı vücudun her yerinde görülebilir. En sık görüldüğü yerler, dirsek, diz, saçlı deri ve tırnaklarda görülür.

SEDEF HASTALIĞI BULAŞICI MI?

Sedef hastalığı bulaşıcı değildir. Sedef hastalığına sahip kişilerin eşyalarının kullanılması sedef hastalığına neden olmaz. Sedef hastalığı bulaşarak yayılan bir hastalık değildir ancak aynı aile üyesinden birden fazla kişi sedef hastalığına sahip olabilir.

SEDEF HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kesin bir tedavisi bulunmayan sedef hastalığında semptomları kontrol altında tutarak kişinin konforlu bir yaşam sürdürmesi hedeflenir. Sedef hastalığı tedavisinde, hastalığın şiddeti önemlidir. Sedef hastalığının tedavisinde genellikle steroid kremler, kaşıntı giderici losyonlar, kortizonlu kremler kullanılır. Hastalığın çıkış sebebi tedavi sürecinin planlanması için önem taşır. Sedef hastalığında hastalığı tetikleyen ve alevlenmesine neden olan durumların ortadan kaldırılması ya da kontrol altına alınması da sedef hastalığının tedavisinde büyük önem taşır. Ağır sedef hastalığında fototerapi olarak isimlendirilen ışık tedavisine başvurulabilir.

Beslenme alışkanlığının değişimi, psikolojik destek almak, spor yapmak sedef hastalığının tedavisini olumlu etkiler.

SEDEF HASTALIĞI TANISI NASIL KOYULUR?

Eğer sedef hastası olduğunuzu düşünüyorsanız mutlaka bir dermatoloğa başvurmalısınız. Sedef hastalığının tanısı fiziki muayene ile tespit edilebilir. Sedef hastalığının belirtileri benzer hastalıklar ile karıştırılabilir. Bu yüzden kesin tanı için biyopsi yapılabilir. Ailede sedef hastalığına sahip kişilerin olması tanıya yardımcı olabilir. Normalde cilt hücreleri 10 ila 30 günde arasında yenilenirken sedef hastalığında ise yeni hücreler her 3-4 günde bir büyür. Cildin sık bir şekilde yenilenmesi sedef hastalığında görülen gümüş pullara neden olur.



