Karlı havada yürürken dikkat: Ortopedi uzmanından önemli uyarılar

Yayınlanma: 28.01.2024 - 11:34

Güncelleme: 28.01.2024 - 11:35

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Karaaslan, kış aylarında kar ve buzlu alanlarda yürürken dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Karaaslan, özellikle buz tutan yollarda büyük adımlarla yürünmemesi gerektiğini vurgulayarak, küçük adımlar ve ellerin ceplerde olmadan yürünmesi gerektiğini belirtti. Sert dönüşlerden ve ani hareketlerden kaçınılması gerektiğini ifade eden uzman, dengeli ve öne bakarak yürümenin önemine dikkat çekti.

"DÜŞTÜKTEN SONRA SAKİN KALIN"

Ayrıca, düşme sonrasında sakin kalınması gerektiğini belirten Karaaslan, hastanın yanında yakınları varsa konumunun anatomik bir pozisyona getirilmesi ve sağlık personeli gelene kadar tıbbi müdahalelerden kaçınılması gerektiğini ifade etti. Yumuşak doku yaralanmalarından omurga kırıklarına kadar çeşitli travmaların yaşanabileceğini söyleyen uzman, olası bir yaralanma durumunda en yakın sağlık kurumuna hızla ulaştırılması gerektiğini vurguladı.