Araştırma: Kar yağışını izlemek huzur veriyor

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:02

Güncelleme: 18.01.2024 - 11:39

Araştırma şirketi Areda Survey’in gerçekleştirdiği ‘kar araştırmasına’ göre katılımcıların yüzde 63,5’i karlı bir sabaha uyandıklarında ilk yaptıkları şeyin kar yağışını izlemek olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda bir yere gitmeleri gerektiğinde de yüzde 75,8’i toplu taşıma araçlarını tercih etmeye özen gösteriyor. Diğer tercihler ise sırasıyla; yüzde 16,7 ile yürüyüş yaparım, yüzde 7,5 ile yağan karın tadına bakarım, yüzde 6,7 ile kar topu savaşı yaparım ve yüzde 5,6 ile kardan adam yaparım oluyor.

KAR YAĞIŞI HUZURLU, MUTLU VE KEYİFLİ HİSSETTİRİYOR

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 66,7’si kar yağarken huzurlu, yüzde 57,9’u mutlu, yüzde 36,9’u ise keyifli hissettiğini belirtiyor. Kar yağışı yüzde 32,1 için geçmiş anılarını çağrıştıran bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yüzde 26,6’sı duygusal hissediyor ve yüzde 14,7’si kar yağışını romantik buluyor. Yüzde 7,1’i üzgün, yüzde 6,7’si depresif, yüzde 5,2’si stresli ve yüzde 1,6’sı ise kar yağdığında öfkeli hissediyor.

KAR YAĞARKEN EN ÇOK NİLÜFER’DEN “HER YERDE KAR VAR” DİNLENİYOR

Araştırmaya göre, katılımcıların kar yağdığı zaman yüzde 21,4 oranıyla en çok Nilüfer’den “Her Yerde Kar Var” şarkısını dinliyor. İkinci sırada yüzde 13,1 ile Cem Adrian’dan “Kar” şarkısı, üçüncü sırada yüzde 11,1 ile Akrep Nalan’dan “Karlar Düşer” şarkısı yer alıyor.

Katılımcıların kar yağarken dinlediği diğer şarkılar ise sırasıyla şu şekilde:

“Yüzde 10,3 ile Gülşen’den “Kardan Adam”, yüzde 10,3 ile Neşet Ertaş’tan “Kar Yağar Kar Üstüme”, yüzde 7,1 ile Nilüfer’den “Kar Taneleri”, yüzde 5,6 ile Orhan Ölmez’den “Kar Tanesi”, yüzde 4,8 ile Müslüm Gürses’ten “Dağlarda Kar Olsaydım”, yüzde 4,4 ile Musa Eroğlu’ndan “Yine Karlar Yağar Gönül Dağıma”, yüzde 3,6 ile Salvatore’den “Her Yerde Kar Var”, yüzde 3,6 ile Erkan Oğur’dan “Pencereden Kar Geliyor”, yüzde 3,2 ile Kerim Tekin’den “Kar Beyaz” ve yüzde 1,6 ile Mahzuni Şerif’ten “İnce İnce Kar Yağar”.

KAR YAĞIŞINDA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ KULLANIMI ARTIYOR

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 75,8’i kar yağdığı zaman toplu taşıma aracı kullandığını ifade ederken yüzde 24,2’i ise özel aracını tercih ettiğini belirtiyor.