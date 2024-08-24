Kars İl Sağlık Müdürlüğü, çocuğundan topuk kanı aldırmayan aileye dava açtı

Yayınlanma: 24.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.08.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın yenidoğan tarama programına göre bebeklerin topuklarından alınan birkaç damla kanla doğuştan gelen tiroid hormonu eksikliği, zihinsel yetersizlik tespit edilebiliyor. Ancak tırmanan aşı karşıtlığı, yenidoğan taramalarına da sıçramış durumda.

Kars’ta bir aile, aile hekimliğinin tüm ısrarlarına karşın bebeğinden topuk kanı alınmasını reddetti. İl sağlık müdürlüğü konuyu mahkemeye taşıdı. Aile Mahkemesi ise bebeğe sağlık tedbirlerinin alınması istemini reddetti. Gerekçeli kararda anne-babanın topuk kanı vermeme özgürlüğü savunuldu. Söz konusu hastalıklarla ilgili teşhis ve tedavinin de tıp otoritelerince hâlâ tartışmalı olduğunu öne süren hakim, kendine “İslami tıpçı” diyen Aidin Salih’in skandal sözlerini referans verdi.

‘SORUMLU BAKANLIKTIR’

Gerekçede “Topuk kanı almanın çocuğun Anayasa ile korunan yaşam ve sağlık hakkı üzerinde yapacağı olumlu sonuçlarının tıbbi otoritelerce ispatlanmamış olması. (Alternatif tıp uzmanı Aidin Salih’in topuk kanı almanın çocuğa yapılacak en büyük kötülüklerden olduğunu özetle eserlerinde ifade etmiştir.) Topuk kanı ile otizmli olduğu tespit edilse dahi otizmin erken tedavisi olmaması nedeniyle” talebin reddine karar verildiği belirtildi. Olaya ilişkin konuşan Kars Tabip Odası Başkanı Onur Naci Karahancı, “Çocuğun üstün yararı varsa orada çocuk artık topluma emanettir. Mahkemeler şunu unutmasın: Toplum adına karar vermek zorundalar. Bilimle alakası olmayan birkaç metni, ortaya koyarak kendi kendine karar veremez. Bununla ilgili hızla kanun yapılmalı. Yaşananların sorumlusu yine Sağlık Bakanlığı. Oy kygısı bilimselliğin önüne geçti. Liyakatsiz kadrolarla bambaşka bir yere gidiyoruz. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur ise şunları kaydetti: “Bir bebeğin sağlık hakkını ihlal etmeyi, kendisine hak olarak gören hakim siyasi bir karar vermiştir.” Sağlık Bakanlığı da mahkemenin topuk kanı kararını istinafa taşıma kararı aldı.

SALİH’İN UYGULADIĞI YÖNTEM CAN ALMIŞ

Alternatif tıp uzmanı Aidin Salih, bilim dışı uygulamaların mimarı olarak biliniyor. Açık kaynaklarda Ukrayna’da 1943’te doğan Özbek asıllı Salih’in Ukrayna’nın Lugansk şehrindeki Tıp Koleji’nden mezun olup hekim olduğu belirtiliyor. Ancak kaynaklarda Salih’in hekim olduğu ve bu kolejde başka bir bölüm bitirdiği konusunda çelişkili ifadeler yer alıyor. 2014’te yaşamını yitiren Salih, yazdığı kitaplarda hacamat, sülük ve benzer birçok bilim dışı uygulamayı “doğal” olarak anlatıyor. Salih’in yöntemlerinin bir hastanın ölümüne yol açtığı iddia edilmişti.



