Kayseri Şehir Hastanesi’nde 'organ numunelerinin bozulduğu' iddiası

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheler nedeniyle bahse konu numune kaplarının tedbiren değiştirildiğini duyurdu.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde 'organ numunelerinin bozulduğu' iddiası
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DHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:00

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kayseri Şehir Hastanesi Endoskopi ve Patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir. Buna ilaveten şüphe duyulan sınırlı sayıda numune kaplarıyla ilgili muhakkik atanarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Etiketler: #Sağlık Bakanlığı #Kayseri Şehir Hastanesi

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