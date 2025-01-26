Kına gecesindeki yemekten zehirlendiler: Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı!

Bartın’da kına gecesinde verilen yemekte fenalaşan 2’si çocuk toplam 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kına gecesindeki yemekten zehirlendiler: Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı!
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İHA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 07:44

Edinilen bilgiye göre Çaydüzü Mahallesi Çayırlar mevkisinde A.Ü.’nün yapılacak kına gecesi öncesinde davetlilere yemek ikram edildi.

2'Sİ ÇOCUK 11 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Pilav ve tavuğun verildiği yemeğin ardından fenalaşan 2’si çocuk toplam 11 kişi mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle Bartın Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede davetlilerin tavuktan zehirlendiği düşünülürken hastaneye kaldırılanların tedavisine başlandı.

Tedavi altına alınan 11 kişinin de sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilenlerin olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Bartın #kına #gıda zehirlenmesi

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