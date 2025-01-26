En az 70 kişi ölmüştü: Bakanlıktan Sudan'daki hastane saldırısına kınama

Yayınlanma: 26.01.2025 - 23:56

Güncelleme: 26.01.2025 - 23:56

Bakanlık, Sudan'ın Faşir şehrindeki Suudi Hastanesi'ne yapılan saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, hastaneye yapılan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırı şiddetle kınanırken, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Sudan halkına taziye, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Uluslararası hukuka uyulması ve sivil altyapının hedef alınmaması gerektiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Türkiye'nin Sudan'da barış ve istikrarın tesisini mümkün kılacak adımları desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Sudan Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), Faşir'deki Suudi Hastanesinin acil bölümünü dron ile hedef aldığını belirtmişti.

Minawi, saldırıda "acildeki tüm hastaların, aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu 70'ten fazla hastanın öldüğünü" ifade etmişti.