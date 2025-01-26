Devlet Hastanesi'nde 'sigara içildiği' gerekçesiyle yangın merdivenlerinin girişi kapatılmış: Bakanlık açıklama yaptı

Rize Devlet Hastanesi’nde yangın merdivenlerinin girişleri plastik kablo kanalları ile vidalanarak kapatıldı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır” denildi.

Devlet Hastanesi'nde 'sigara içildiği' gerekçesiyle yangın merdivenlerinin girişi kapatılmış: Bakanlık açıklama yaptı
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DHA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 18:29

DHA'nın aktardığına göre, Rize Devlet Hastanesi’nde hasta yakınlarının yangın merdivenlerinde sigara içtiği gerekçesiyle hastane yönetimi tarafından bazı yangın merdivenlerinin girişleri plastik kablo kanallarıyla vidalanarak kapatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, yetkiler konu ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonrası söz konusu kanallar sökülerek yangın merdivenlerinin önündeki engeller kaldırıldı.

BAKANLIK: GEREKLİ DÜZELTME YAPILMIŞTIR

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Rize Devlet Hastanemizin tüm yangın merdiven girişlerinin kontrolleri yapılmış olup bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.


Etiketler: #Hastane #Devlet hastanesi #açıklama

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