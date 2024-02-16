Kontakt lens nedir? Kontakt lens nasıl kullanılır?

Görme bozukluğu olan insanlar genellikle gözlük kullanırken, birçoğu da lensleri tercih ediyor. Ancak, lenslerin nasıl kullanıldığını bilmeyen yurttaşlar araştırmalar yapıyor. Peki, Kontakt lens nedir? Kontakt lens nasıl kullanılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 15:07
Kontakt lens nedir? Kontakt lens nasıl kullanılır?
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Görme bozukluğu bulunan kişiler gözlük ve cerrahi operasyona alternatif olarak kontakt lens kullanabilir. Şeffaf ya da renkli olmak üzere farklı çeşitleri bulunan kontakt lensler, göz muayenesi sonrasında belirlenen derece ve görme kusuruna göre seçilir. Peki, Kontakt lens nedir? Kontakt lens nasıl kullanılır?

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KONTAKT LENS NEDİR?

Korneaya takılarak göz bebeğini tamamen kaplayan ve gözlüğe alternatif olarak kullanılan mercekler kontakt lens olarak adlandırılır. Göz renginin değiştirilmesi, kırma kusurlarının iyileştirilmesi ya da kornea hastalıklarında prostetik olarak kontakt lensler tercih edilebilir. Bir çeşit protez olan kontakt lens arka ve ön yüzeyden oluşur. Bu yüzeylere ek olarak, lensin türüne göre farklı standart eğim ve çap uzunluğu seçenekleri bulunur. Lensin kornea ile temas ettiği nokta arka yüzeydir. Korneaya temas etmeyen ön yüzey ise kırma kusurlarının iyileştirilmesini ve ışığın kırılmasının düzgün bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan bir eğime sahiptir.

KONTAKTS LENS NASIL KULLANILIR?

Oldukça ince ve hassas yapıda olan kontakt lensleri takıp çıkarırken çok dikkatli olmak gerekir. İlk kez lens kullanacak kişilerin öncelikle lensin ön ve arka yüzeyine dikkat etmesi büyük önem taşır. Kenarlar yukarı gelecek şekilde, genellikle işaret parmağı ucuna alınan lens göze yerleştirilir. Bunun için orta parmak ya da diğer elle göz kapağı tutularak açılabilir. Lens kornea üzerine yerleştirildikten sonra kişilerin aşağı bakarak lensin tamamen oturmasını sağlaması gerekir.

Lens çıkarılırken ilk olarak göz kapaklarının elle açılması gerekir. Genellikle işaret parmağı lensin alt kenarına yerleştirilir ve lens aşağı doğru hareket ettirilir. Ardından, lens baş parmak ve işaret parmağı arasına alınarak çıkarılır. Çıkarma sırasında tırnakların kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Bunun sebebi ise tırnakların korneayı çizme ihtimalinin bulunmasıdır.


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