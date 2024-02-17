Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:35

Güncelleme: 17.02.2024 - 12:35

Geleneksel tıpta uzun süredir kullanılan iğde tozu, modern araştırmalarla desteklenen bir dizi sağlık faydasına sahiptir. Peki, Faydaları saymakla bitmiyor! İğde tozu nedir? İğde tozunun faydaları neler?

İĞDE TOZU NEDİR?

İğde tozu, iğde meyvesinin çekirdeğinden elde edilen bir toz formudur. Oldukça besleyici bir bileşime sahiptir. İçeriğinde E vitamini, antioksidanlar, polifenoller, proteinler, lifler ve mineraller gibi birçok besin öğesi bulunur. Bu besin maddelerinin yüksek konsantrasyonları, iğde tozunun çeşitli sağlık yararlarına sahip olmasını sağlar.

İĞDE TOZUNUN FAYDALARI NELER?