Faydaları saymakla bitmiyor! İğde tozu nedir? İğde tozunun faydaları neler?

İğde tozu son zamanlarda sağlık ve beslenme dünyasında popülerlik kazanan doğal bir takviye. İğde çekirdeğinden elde edilen bu toz, besin öğesi ve antioksidan bakımından zengindir. Uzmanların da önerdiği iğde tozunun faydaları adeta saymakla bitmiyor. Peki, İğde tozu nedir? İğde tozunun faydaları neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:35
Faydaları saymakla bitmiyor! İğde tozu nedir? İğde tozunun faydaları neler?
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Geleneksel tıpta uzun süredir kullanılan iğde tozu, modern araştırmalarla desteklenen bir dizi sağlık faydasına sahiptir. Peki, Faydaları saymakla bitmiyor! İğde tozu nedir? İğde tozunun faydaları neler?

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İĞDE TOZU NEDİR?

İğde tozu, iğde meyvesinin çekirdeğinden elde edilen bir toz formudur. Oldukça besleyici bir bileşime sahiptir. İçeriğinde E vitamini, antioksidanlar, polifenoller, proteinler, lifler ve mineraller gibi birçok besin öğesi bulunur. Bu besin maddelerinin yüksek konsantrasyonları, iğde tozunun çeşitli sağlık yararlarına sahip olmasını sağlar.

İĞDE TOZUNUN FAYDALARI NELER?

  • Antioksidan Özellikler: İğde tozu, antioksidan bakımından zengindir. Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasara karşı korur ve bu da yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve çeşitli hastalıkların riskini azaltabilir.
  • Bağışıklık Sistemi Desteği: İğde tozu, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. İçerdiği antioksidanlar ve diğer besin maddeleri bağışıklık fonksiyonlarını destekleyebilir.
  • Kabızlık ve Sindirim Problemleri: İğde tozu lif bakımından zengindir ve sindirim sistemi sağlığı için faydalı olabilir. Lif, sindirim sürecini düzenler ve kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olabilir.
  • Kolesterol Düzeylerini Düşürme: Bazı araştırmalar, iğde tozunun kolesterol düzeylerini düşürebileceğini öne sürmektedir. Lif içeriği ve antioksidanlar, kolesterol seviyelerini dengelemede etkili olabilir.
  • Kalp Sağlığı: İğde tozunun düzenli tüketimi, kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Antioksidanlar ve diğer besin maddeleri, kalp hastalığı riskini azaltabilir ve kalp-damar sağlığını destekleyebilir.
  • Diyabet Yönetimi: Bazı araştırmalar, iğde tozunun kan şekeri seviyelerini dengelemede yardımcı olabileceğini göstermektedir. Lif içeriği, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir.

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