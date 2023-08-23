Kedilerden insanlara bulaşan hastalık: Toksoplazma nedir?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 07:00

Toksoplasma veya gondii tek hücreli bir mikroorganizmadır. Genellikle kedilerde görülür ve bazı çiftlik hayvanlarını da enfekte edebilir.

Toksoplazma hayvanlarda üremesine rağmen insanları da enfekte edebilen bir hastalık türüdür.

Toksoplazma hayvanlardan insanlara doğrudan temas yoluyla bulaşmaz, ancak hayvan dışkısı, dışkıyla kirlenmiş eşyalar veya enfekte çiftlik hayvanlarının az pişmiş yiyeceklerinin tüketilmesi yoluyla bulaşabilir.

Özellikle hamile kadınlar doğum sonrasına kadar kedi dışkısından uzak durmalı, az pişmiş ya da çiğ et tüketmemelidir. Çünkü hamile kadınlarda düşük riskine veya bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Toksoplazma ayrıca gözde retina enfeksiyonunun yanı sıra optik sinir veya görme merkezinde ciddi hasara neden olabilir. Tedavi edilmezse hasta görme yetisini kaybedebilir.

TOKSOPLAZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Toksoplazmoz (gondii) hastalığı bazı kişilerde hiçbir belirti veya semptoma neden olmaz ve hastalar enfekte olduklarının farkında olmazlar. Toksoplazmanın genel belirtileri grip benzeri olabilir.

Baş ağrısı.

Vücut ağrısı.

Ateş.

Yorgunluk.

Lenf düğümlerinde şişme.

Bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde belirtiler daha şiddetli olabilir.

TOKSOPLAZMADAN KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Çiğ veya az pişmiş et (salam, sosis vb.) yerken dikkatli olun.

Bahçede toprakla uğraşıyorsanız mutlaka eldiven giyin.

El hijyenine dikkat edin ve sık sık el yıkayın.

Kedi kumunun 24 saatte bir değiştirildiğinden emin olun. Kumu değiştirirken eldiven kullanın. Sonrasında ellerinizi yıkadığınızdan emin olun.

Çiğ et kestiğiniz bıçak ve kesme tahtasını iyice yıkamadan kullanmayın.

Çiğ sebze ve meyveleri çok iyi yıkadığınızdan emin olun.

Çiğ ete dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın.

TOKSOPLAZMA TEDAVİSİ

Bağışıklık sistemi güçlü olan çoğu kişi toksoplazmoz için tedaviye ihtiyaç duymaz ve kendiliğinden düzelir. Toksoplazma tedavisine ihtiyaç duyulursa hekim tarafından önerilen ilaçlar veya antibiyotiklerle kısa sürede yanıt alınabilir.

Gebelik döneminde toksoplazma enfeksiyonu ile karşılaşılırsa hekim tarafından önerilen antibiyotik tedavisine başlanır. Anne adayına önerilen antibiyotik tedavisi ile toksoplazmanın bebeğe bulaşma riski yaklaşık yüzde 60 oranında önlenebilmektedir.