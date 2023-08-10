Vücudunda iltihap ve enfeksiyon olanlara derman olacak karışım! 3 yemek kaşığı koyup 7 dakika kaynatmanız yeterli...

Yayınlanma: 10.08.2023 - 17:14

Güncelleme: 10.08.2023 - 17:14

Kanda oluşun iltihabı, vücuda yayılan iltihabı ve enfeksiyonu temizlemek için ihtiyacınız olan tek şey bir avuç dut kurusu. İşte, sizi iltihap ve enfeksiyondan kurtaracak olan dut suyunun tarifi...

İLTİHAP SÖKEN VE ENFEKSİYONU AZALTAN MUCİZEVİ DUT SUYU!

Dut Suyunun Malzemeleri;

3 Kaşık Dut Kurusu

1 Bardak Su

Dut Suyunun Hazırlanışı

3 yemek kaşığı dut kurusunu 1 bardak kaynar suyun içinde 7 dakika boyunca kaynatın.

Dut Suyunun Uygulanışı

3 kaşık dut kurusu ve 1 bardak kaynar su ile hazırladığınız duyt suyunu soğuduktan sonra yarım bardak olarak ikiye bölün ve 1 ay boyunca sabah akşam için.

DUT KURUSUNUN FAYDALARI NELERDİR?

İçerisindeki yüksek lif sayesinde sindirim sistemi sağlığına destek olarak kabızlığa iyi gelir.

Antioksidan bir yapıya sahip olan dut kurusu, serbest radikallerle savaşır ve kansere karşı korur.

B vitamini açısından zengin bir içeriğe sahip olan dut kurusu vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasını sağlar.

Potasyum sayesinde kan basıncını düzenler ve kalp sağlığını korumada etkilidir

İçeriğindeki demir, anemi gibi kan bozukluklarını önler.

Kalsiyum ve magnezyum barındıran dut kurusu, kemik sağlığı için de oldukça önemlidir.

Cilt sağlığını destekler ve cilt için gerekli olan A vitaminini içerir.

Akciğer enfeksiyonlarından sorumlu olan influenza virüslerini ve bakterileri önler.

Beynin kalsiyum ihtiyacını karşılar.

A, K ve B vitaminleri ile de hastalıklara karşı önemli bir besin olan dut kurusu, kanın pıhtılaşmasını engellediği gibi kemik sağlığına da katkıda bulunur.