Kemoterapi kadınların gebe kalma potansiyelini etkiliyor!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 22.08.2023 - 07:00

Kanserin gebe kalma yeteneği üzerine değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Deniz Kulaksız, "Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini durdurmak için kullanılan güçlü ilaçların kullanılmasını içeren bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi ilaçları, kanser hücrelerinin yanı sıra sağlıklı hücreleri de etkileyebilir. Bu nedenle, kemoterapi sürecinde gebe kalma potansiyeli önemli bir konudur. Kemoterapi ilaçları, genellikle hızla bölünen hücreleri hedef alır. Bu, kanser hücrelerinin yanı sıra normal sağlıklı hücrelerin de etkilenebileceği anlamına gelir. Kemoterapi ilaçları, yumurtalıkların fonksiyonlarını etkileyebilir ve hormonal dengede değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle, kemoterapi alan kadınların gebe kalma potansiyeli üzerinde etkisi olabilir" diye konuştu.

"KİMİ İLAÇLAR YUMURTALIKLARIN FONKSiYONLARINI GEÇİCİ VEYA KALICI OLARAK ETKİLEYEBİLİR”

Kemoterapinin gebe kalma potansiyeli üzerindeki etkisinin tedavi sürecine, kullanılan ilaçlara ve hastanın yaşına bağlı olarak değişebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Kulaksız, "Kemoterapinin fertiliteye (üreme yeteneği) olan etkileri tedavi sürecine ve dozlara bağlıdır. Kimi ilaçlar, yumurtalıkların fonksiyonlarını geçici veya kalıcı olarak etkileyebilir. Bu durum, gebe kalma şansını azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Kemoterapi alan kadınlar, gebe kalma potansiyeli üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirilmelidir. Tedavi süreci öncesi, kemoterapi alan kadınların doğurganlık konusunda danışmanlık alması önemlidir. Bir sağlık uzmanı, tedavinin kısırlığa olan etkilerini ve alternatif seçenekleri hakkında bilgi verebilir" ifadelerini kullandı.

Kemoterapi sürecinde gebe kalmak isteyen kadınlar için dondurulmuş embriyo veya yumurta koruması gibi seçenekler değerlendirilebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Kulaksız, "Bu sayede, tedavi tamamlandıktan sonra gebe kalma şansı artırılabilir. Ancak, bu seçeneklerin uygunluğu ve başarı oranı kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle, bireysel duruma en uygun seçenekleri belirlemek için bir uzmana başvurmak önemlidir" diyerek sözlerini noktaladı.