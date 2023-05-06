'Kansere bağlı ölüm oranları azalmakta'

Yayınlanma: 06.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 06.05.2023 - 07:00

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürbüz Görümlü, Amerikan Kanser Derneği’nin yakın tarihli bir raporuna ve ülkemiz verilerine göre kanser ölümlerinde yirmi yılı aşkın bir süredir düşüş kaydedildiğini bildirdi. Pandemiye rağmen bu düşüşün devam ettiğini belirten Görümlü, kanserden ölüm oranlarıyla ilgili bazı verileri paylaştı.

"YÜZDE 2 ORANINDA AZALMA GÖSTERİLMEKTEDİR"

Görümlü, “2015 yılından itibaren dünyada kansere bağlı ölümlerde her yıl ortalama yüzde 2 oranında azalma gösterilmektedir. Son 30 yıla bakıldığında o tarihten bu yana kansere bağlı ölüm oranında yaklaşık yüzde 33’lük bir azalma olduğu ve kanserden ölümlerin düşüşte olduğu gözlenmiştir. Bu da kanserin önlenmesi, saptanması ve tedavi edilmesindeki gelişmeleri yansıtmaktadır. Akciğer kanseri ve melanom denilen agresif cilt kanseri gibi bazı kanser türlerinde bu oran yıllık yüzde 4-5’lere ulaşmaktadır. ABD verilerine göre önümüzdeki 25 yıl içerisinde kansere bağlı ölüm oranının yüzde 50 azaltılması hedeflenmektedir. Aşılamanın da etkisi ile rahim ağzı kanseri görülme sıklığında yaklaşık yüzde 65’lik bir azalma gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

"KİŞİ KENDİSİNİ DAHA İYİ HİSSEDECEK"

Görümlü, “Kanserden ölüm oranlarının azalması erken tanı ve yeni nesil tedavilerdeki ilerlemelerin yanı sıra, bilinçlenmedeki artış ve kanserin büyük bir kısmının önlenebilir olmasından da kaynaklanıyor. Yaşam tarzı değişikliklerinden bazıları basit olarak algılansa da hepimiz böyle şeyleri söylemenin yapmaktan daha kolay olduğunu biliyoruz. Genel sağlıklarını iyileştirmek ve kanser risklerini azaltmak isteyenlerin bunu bir gecede yapmak zorunda olmadığını bilmeleri gerekir. Bu değişiklikler için adımlar atıldığında kişi kendisini daha iyi hissedecek, bu da motivasyonu artırarak sağlıklı yaşamayı bir hayat tarzı olarak benimsemesine yardımcı olacak” diye konuştu.