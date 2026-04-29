Kene kâbusu geri döndü: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilmeniz gereken her şey!

Bahar aylarının gelişi ve doğanın canlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin belirli bölgelerinde endemik olarak görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı alarm zilleri çalmaya başladı. Kene yapışması sonucu bulaşan ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bu virüs, özellikle hayvancılıkla uğraşanları ve açık hava aktivitesi yapanları tehdit ediyor.

UZMANLAR UYARIYOR: "KENE ASLA ELLE ÇIKARILMAMALI" Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, kene ısırığına maruz kalan vatandaşların yaptığı en büyük hatanın keneyi çıplak elle ya da geleneksel yöntemlerle (alkol, sigara ateşi vb.) çıkarmaya çalışmak olduğunu vurguluyor.

Uzmanların temel tavsiyeleri şunlar: Doğru Kıyafet Seçimi: Piknik veya tarla gibi alanlarda açık renkli kıyafetler tercih edilmeli (kenenin fark edilmesi için) ve pantolon paçaları çorapların içine sokulmalıdır.

Vücut Kontrolü: Eve dönüldüğünde tüm vücut, özellikle koltuk altı, diz arkası ve kulak arkası gibi bölgeler dikkatle incelenmelidir.

Müdahale Etmeyin: Eğer bir kene yapışması tespit edilirse, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kendi imkanlarınızla çıkaracaksanız mutlaka bir pens yardımıyla, kenenin kafasını koparmadan tek hamlede çıkarılması gerekir.

BELİRTİLERE DİKKAT! Kene temasından sonraki 1 ila 3 gün (en geç 9 gün) içinde ortaya çıkan; yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı ve bazen kusma gibi belirtiler KKKA habercisi olabilir. Bu belirtiler görüldüğü anda vakit kaybetmeden bir uzmana görünmek hayati önem taşır.