Kene kâbusu geri döndü: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilmeniz gereken her şey!
Kene kâbusu geri döndü: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilmeniz gereken her şey!

29.04.2026 12:30:00
Kene kâbusu geri döndü: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilmeniz gereken her şey!

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kene popülasyonunda yaşanan artış, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riskini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, özellikle kırsal alanlara ve piknik bölgelerine gidecek vatandaşları hayati önem taşıyan önlemler konusunda uyarıyor.

Kene kâbusu geri döndü: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilmeniz gereken her şey!

Bahar aylarının gelişi ve doğanın canlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin belirli bölgelerinde endemik olarak görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı alarm zilleri çalmaya başladı. Kene yapışması sonucu bulaşan ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bu virüs, özellikle hayvancılıkla uğraşanları ve açık hava aktivitesi yapanları tehdit ediyor.

Kene kâbusu geri döndü: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilmeniz gereken her şey!

UZMANLAR UYARIYOR: "KENE ASLA ELLE ÇIKARILMAMALI"

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, kene ısırığına maruz kalan vatandaşların yaptığı en büyük hatanın keneyi çıplak elle ya da geleneksel yöntemlerle (alkol, sigara ateşi vb.) çıkarmaya çalışmak olduğunu vurguluyor.

Kene kâbusu geri döndü: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilmeniz gereken her şey!

Uzmanların temel tavsiyeleri şunlar:

Doğru Kıyafet Seçimi: Piknik veya tarla gibi alanlarda açık renkli kıyafetler tercih edilmeli (kenenin fark edilmesi için) ve pantolon paçaları çorapların içine sokulmalıdır.

Kene kâbusu geri döndü: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilmeniz gereken her şey!

Vücut Kontrolü: Eve dönüldüğünde tüm vücut, özellikle koltuk altı, diz arkası ve kulak arkası gibi bölgeler dikkatle incelenmelidir.

Kene kâbusu geri döndü: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilmeniz gereken her şey!

Müdahale Etmeyin: Eğer bir kene yapışması tespit edilirse, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kendi imkanlarınızla çıkaracaksanız mutlaka bir pens yardımıyla, kenenin kafasını koparmadan tek hamlede çıkarılması gerekir.

Kene kâbusu geri döndü: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilmeniz gereken her şey!

BELİRTİLERE DİKKAT!

Kene temasından sonraki 1 ila 3 gün (en geç 9 gün) içinde ortaya çıkan; yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı ve bazen kusma gibi belirtiler KKKA habercisi olabilir. Bu belirtiler görüldüğü anda vakit kaybetmeden bir uzmana görünmek hayati önem taşır.

Kene kâbusu geri döndü: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilmeniz gereken her şey!

KORUNMA YOLLARI VE İLAÇLAMA

Belediyelerin ve ilgili bakanlıkların koordineli bir şekilde riskli bölgelerde ilaçlama yapması gerektiğini belirten yetkililer, bireysel korunmanın en etkili yöntem olduğunun altını çiziyor. 

Tokat'ta KKKA hastalığı alarmı... İki kişi tedavi altına alındı KKKA hastalığı teşhisi konulan iki kişinin tedavisine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde devam edildiği ve genel sağlık durumunun iyiye gittiği aktarıldı.
Sivas'ta KKKA nedeniyle ölüm: 21 yaşında hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA nedeniyle ölüm: 21 yaşında hayatını kaybetti Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören genç hayatını kaybetti.