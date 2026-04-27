Sivas'ta KKKA nedeniyle ölüm: 21 yaşında hayatını kaybetti

Sivas'ta KKKA nedeniyle ölüm: 21 yaşında hayatını kaybetti

27.04.2026 09:38:00
Sivas'ta KKKA nedeniyle ölüm: 21 yaşında hayatını kaybetti

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören genç hayatını kaybetti.

Tokat'ın Zile ilçesi Evren köyünde yaşayan Süleyman Gülsün'e (21) yaklaşık 10 gün önce kene tutundu.

Gülsün, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından önce Tokat'ta hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Gülsün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gülsün'ün cenazesinin, Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evren köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

KKKA vakaları aşı konusunu yeniden gündeme getirdi
KKKA vakaları aşı konusunu yeniden gündeme getirdi Yurt genelinde havaların ısınmasıyla birlikte kene ısırmasına bağlı Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) vakaları görülmeye başlandı.
KKKA hastalığı nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
KKKA hastalığı nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi altına alınan bir kişi hayatını kaybetti.
Kenelere dikkat! Yaz aylarında artan KKKA vakalara karşı ne yapmalı?
Kenelere dikkat! Yaz aylarında artan KKKA vakalara karşı ne yapmalı? Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hastane Enfeksiyon Kontrol Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gamze Kalın Ünüvar, yaz aylarında artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarına karşı önemli uyarılarda bulundu.