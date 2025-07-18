Ketojenik diyet, isveç diyeti, carnivore diyet... Uzmanından 'kalp hastalığı' uyarısı!

Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, popülerliği giderek artan beslenme akımlarından biri olan "carnivore beslenme" hakkında bilgiler vererek sağlık için uygun olup olmadığını, kimlerin uygulayabileceğini ve nasıl sonuçları olabileceğini anlattı.

Hızla kilo vermeyi vadeden protein diyetlerinin dönem dönem popüler olduğuna değinen Diyetisyen Gündüz, "İsveç diyeti, dukan diyeti, taş devri (paleo diyet), ketojenik diyetler ve şimdi de carnivore diyet... İnsanların kısa zamanda hızlı kilo verme istekleri geçmişten günümüze hep var olmuştur, sağlıklı beslenmenin temeli oturmadığı müddetçe de gerek ülkemizde gerek dünyada bu tarz diyetler ne yazık ki popüler olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Carnivore kelimesinin "etobur" anlamına geldiğini; bu beslenme modelinin, tamamen hayvansal ürünlerden oluşan bir beslenme modeli olduğunu belirten Gündüz, diyetin temelini kırmızı et, tavuk ve hindi eti, balık, yumurta ile hayvansal ürünlerden yapılan şarküteri ve diğer et ürünlerinin oluşturduğunu dile getirdi.

Carnivore beslenme düzeninin tüm sebzeleri, meyveleri, tahılları, baklagilleri ve tohumları beslenme programının dışında bıraktığını ve bu yüzden bazı kaynaklarda "sıfır karbonhidrat diyeti" olarak da adlandırıldığını söyledi.

"BİR ÇEŞİT KETOJENİK DİYET"

Bu beslenme tipinin bir tür ketojenik diyet olduğuna işaret eden Diyetisyen Gündüz, "Ketojenik diyetin mantığı, glikoz ve diğer şeker türlerinden yeterli enerji ihtiyacı sağlanmamasıdır ve bu durumda vücut enerji kaynağı olarak yağları kullanır. Tipik bir ketojenik diyette, günlük enerji ihtiyacının büyük bir kısmı protein ve yağlardan karşılanır, yüzde 10’luk kısımda da karbonhidratlar olur. Ancak carnivore diyette, ketojenik diyetten farklı olarak karbonhidrata hiç yer verilmez. Yüksek protein ağırlıklı beslenmek; böbrek fonksiyonlarının bozulmasına ve kalp damar hastalıklarına neden olabilir. Hayvansal et ürünlerinin doymuş yağ içerir. Doymuş yağ da hem kısa hem de uzun vadede kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL‘nin yükselmesine neden olur. Osteoporoz, böbrek taşı oluşum risklerini de arttırır" dedi.

Bu diyetin dezavantajlarına değinen Diyetisyen Gündüz, "İlk başta sabah kahvaltıda pastırmalı yumurta, akşam yemeğinde ise lezzetli bir bonfile yemek kulağa hoş gelse de yapılan çalışmalarda bu diyeti uygulayan kişilerdeki en yaygın negatif semptom; tiksinme ve kabızlık problemi olmuştur" diye konuştu.

Tüm bunlara dayanarak Carnivore diyetini değerlendiren Diyetisyen Gündüz şunları söyledi:

"Sonuç olarak hızla kilo vermek için yapılan protein diyetleri, kısa zamanda aynadaki görüntünüzün değişmesine neden olsa da sürdürülebilir değildir ve sağlığınıza kalıcı zararlar verebilir. Sağlıklı beslenmek, beslenme düzeni oluşturmak her zaman çok kolay olmayabiliyor. Bu noktada bir beslenme uzmanından destek alarak, beslenme alışkanlığı kazanmak için destek alabilirsiniz."