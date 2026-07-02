Kilo verirken kas kaybına dikkat: GLP-1 tedavisinde 3 kural

Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve stresin diyabet, obezite ve metabolik sendrom gibi hastalıkların görülme sıklığını artırdığını belirten Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şule Dilek Yağcı Tüysüz, son yıllarda yaygınlaşan GLP-1 analoglarının bu hastalıkların tedavisinde önemli başarı sağladığını söyledi. Ancak Tüysüz, tedavi sürecinde en büyük risklerden birinin kas kaybı (sarkopeni) olduğuna dikkat çekti.

GLP-1 TEDAVİSİ ETKİLİ ANCAK DİKKATLİ UYGULANMALI

GLP-1 analoglarının diyabet, metabolik sendrom, hiperlipidemi ve obezite tedavisinde başarılı sonuçlar verdiğini belirten Tüysüz, hastaların kısa sürede hem kan şekeri kontrolünü sağlayabildiğini hem de kilo verebildiğini ifade etti.

Ancak tedavinin sürdürülebilir olması için beslenme ve yaşam tarzının büyük önem taşıdığını vurgulayan Tüysüz, hızlı kilo kaybı sırasında yalnızca yağ dokusunun değil kas dokusunun da azalabileceğini söyleyerek, "İştahı ciddi oranda azaltan bu tedavi nedeniyle kişiler daha az kalori ve protein tüketebiliyor. Yağ yerine kas kaybetmek, tartıda hafiflerken aslında bedeninizi yaşlandırmaktır. Kaybedilen kas dokusunu yeniden kazanmak ise verilen kiloları geri almaktan çok daha zordur" dedi.

KAS KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN ÜÇ TEMEL ÖNERİ

Tedavi sürecinde kas dokusunun korunması için bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Tüysüz, şu önerilerde bulundu:

Yeterli protein tüketin: Günlük protein alımı kilogram başına 1,2-2 gram olacak şekilde planlanmalı. Örneğin 80 kilogram ağırlığındaki bir kişinin günde yaklaşık 96-120 gram protein tüketmesi gerekiyor. Beslenmeyle yeterli protein alınamadığında, hekim veya eczacı önerisiyle whey protein ve kolajen gibi takviyeler değerlendirilebilir.

Direnç egzersizlerini ihmal etmeyin: Sadece yürüyüş ve kardiyo egzersizleri kas kaybını önlemeye yetmez. Haftada en az 2-3 gün pilates, squat, şınav gibi direnç egzersizleri yapılması öneriliyor.

Vitamin ve mineralleri destekleyin: D vitamini seviyesinin yeterli olması, omega-3 tüketiminin artırılması kas sağlığının korunmasına katkı sağlayabiliyor.

YAN ETKİLERİ AZALTMAK MÜMKÜN

GLP-1 ilaçlarının bazı sindirim sistemi yan etkilerine de değinen Tüysüz, bu etkilerin yaşam tarzı değişiklikleriyle azaltılabileceğini belirtti.

Yan etkileri hafifletmek için şu önerilerde bulundu:

Lokmaları yavaş ve iyi çiğneyerek yemek,

Lif tüketimini kademeli olarak artırmak,

Günlük su tüketimini artırmak,

Gerektiğinde hekim önerisiyle magnezyum sitrat desteği kullanmak.

"Tedavi mutlaka uzman kontrolünde yürütülmeli"

GLP-1 tedavisinin doğru beslenme, düzenli egzersiz ve uzman takibiyle birlikte uygulanmasının önemine dikkat çeken Ecz. Şule Dilek Yağcı Tüysüz, "Sağlığınızı yeniden kazanma sürecinde hekimler ve eczacılar her zaman yanınızda. Tedavinin başarısı yalnızca ilaçla değil, yaşam tarzındaki doğru değişikliklerle mümkündür" ifadelerini kullandı.