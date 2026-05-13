Kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği iğnelerin kontrolsüz kullanımı sağlığı etkiliyor: 'Bilinçsizlik tehlikeli'

Son dönemde hızlı kilo verme vaadiyle gündeme gelen zayıflama iğneleri, sosyal medya paylaşımlarından kliniklere kadar geniş bir alanda dikkat çekiyor. Başta diyabet tedavisinde kullanılan bazı ilaçların kilo kontrolü amacıyla tercih edilmesi talebi artırırken uzmanlar kontrolsüz kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Simla Dilara Sezgin, son iki yılda bu ilaçlara yönelik talebin belirgin şekilde arttığını söyleyerek “Ülkemizde bu tedavilerde kullanılan ilaç sayısı arttı. İlaçların piyasaya girmesiyle birlikte talebin de yükseldiğini görüyoruz” dedi.

‘YAN ETKİLERİ VAR’

Sezgin, kamuoyunda zayıflama iğnesi olarak bilinen ilaçların aslında Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılmak üzere geliştirildiğini belirterek “Bugün dünya genelinde esas kullanım amacı kilo kontrolü ve etkili kilo yönetimi haline geldi” ifadelerini kullandı. GLP-1 agonisti olarak adlandırılan bu ilaçların iştahı azaltarak ve mide boşalmasını yavaşlatarak kilo kaybına yardımcı olduğunu aktaran Sezgin, ilaçların en sık görülen yan etkileri arasında mide bulantısı, sindirim sistemi rahatsızlıkları, baş ağrısı ve zaman zaman enjeksiyon bölgesinde hassasiyet olduğuna dikkat çekti. Sezgin, bu etkilerin çoğunun tedavi sürecinde azalabildiğini belirtti.

Dikkat edilmesi gereken daha ciddi risklerin de bulunduğunu vurgulayan Sezgin, özellikle pankreatit gibi akut yan etkilerin takip edilmesi gerektiğini söyledi. Sezgin ayrıca tiroit kanseri öyküsü bulunan kişilerde bu ilaçların kullanımının risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

Toplumda bu ilaçlara yönelik “mucize zayıflama yöntemi” algısı oluştuğunu belirten Sezgin, estetik kaygılarla bilinçsiz kullanımın tehlikeli olduğunu ifade etti.