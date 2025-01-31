Kış aylarında çocuklarda orta kulak enfeksiyonuna dikkat!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 13:18

Güncelleme: 31.01.2025 - 13:18

Kış aylarında sıkça görülen grip, nezle ve farenjit gibi hastalıklar, orta kulak enfeksiyonlarına zemin hazırlayabiliyor. Bu durum, özellikle çocukları etkiliyor. Orta kulak enfeksiyonu, kulak zarının arkasında sıvı birikmesi sonucu kızarıklık, şişme ve ağrı ile kendini gösteriyor. Çoğu zaman ciddi bir sorun oluşturmasa da, ilerleyen vakalarda kalıcı işitme kaybı, yüz felci gibi ciddi problemlere yol açabilir.

ENFEKSİYONUN NEDENİ VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ



Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, orta kulak enfeksiyonunun en yaygın nedeninin, viral veya bakteriyel enfeksiyonlarla ortaya çıkan üst solunum yolu hastalıkları olduğunu belirtti. Dr. Arslanhan, özellikle çocukların üst solunum yolu enfeksiyonlarına yetişkinlerden daha sık yakalandığını, bu nedenle çocuklarda orta kulak enfeksiyonlarının daha fazla görüldüğünü vurguladı.

TEDAVİ ZAMANDA YAPILMALI



Orta kulak enfeksiyonları genellikle kısa süreli ve önemli sorunlar yaratmaz. Ancak tedavi edilmediği takdirde kalıcı işitme kaybı, kulak zarında delinme ve yüz felci gibi ciddi problemlere yol açabilir. Dr. Arslanhan, şikayetlerin birkaç günden fazla sürmesi durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

CERRAHİ MÜDAHALE GEREKTİREBİLİR



Çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarında ve geçmeyen orta kulak sıvılarında cerrahi müdahale gerekebilir. Yılda 3-4 defadan fazla tekrarlayan enfeksiyonlar veya 3 ay süresince yapılan tedavilere rağmen iyileşmeyen durumlar, altta yatan sebeplerin araştırılmasını gerektirir.

KULAK TÜPÜ UYGULAMASI



İşitme kaybına yol açan en yaygın sebeplerden biri, kulakta sıvı birikmesidir. Orta kulakta biriken sıvı, tedavilere rağmen düzelmediğinde, kulak tüpü uygulaması gerekebilir. Kulak zarında açılan küçük bir delikten yerleştirilen tüp, kulağın havalandırılmasını ve sıvı birikmesinin önlenmesini sağlar. Tüp takılması işlemi yaklaşık 10 dakika sürer ve tüp kendi kendine düşebileceği gibi, bazen cerrahi müdahale ile çıkarılması gerekebilir.