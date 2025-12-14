Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kışın kuruyan cildi sadece soğuğa yormayın

14.12.2025 04:00:00
Damla Polat
Dermatoloji uzmanı Dr. Muhammed Burak Yücel, kış aylarında cilt rahatsızlıklarının belirgin şekilde arttığını söyledi. Cilt kuruluğunun yalnızca soğuk havaya değil, genetik faktörler ve mesleki kimyasal maruziyete de bağlı olabileceğini belirtti.

Kışın cilt rahatsızlıklarının arttığını söyleyen dermatoloji uzmanı Dr. Muhammed Burak Yücel, “Cilt kuruluğu dediğimiz durumun bir sürü nedeni olabilir. Atopik hastalıklarda alerjik hastalıklarda gördüğümüz şekilde cilt kuruluğu doğuştan gelen genetik sebeplerle olabileceği gibi özellikle ev hanımlarında, kimyasal maruziyeti fazla olan çalışanlarda, bazı mesleki faktörlere bağlı da cilt kuruluğu çok çeşitli sebeplere bağlı meydana gelebilir” dedi.

Yücel, “Bazen etkilenen bölgeye yani el ise el, vücut ise vücut, bazen tüm vücut yüzeyine kullanmamız gereken tedavilerimiz de olabiliyor” diye konuştu.

İlgili Konular: #cilt bakımı #Atopik cilt #soğuk hava