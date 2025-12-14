Kışın kuruyan cildi sadece soğuğa yormayın

Kışın cilt rahatsızlıklarının arttığını söyleyen dermatoloji uzmanı Dr. Muhammed Burak Yücel, “Cilt kuruluğu dediğimiz durumun bir sürü nedeni olabilir. Atopik hastalıklarda alerjik hastalıklarda gördüğümüz şekilde cilt kuruluğu doğuştan gelen genetik sebeplerle olabileceği gibi özellikle ev hanımlarında, kimyasal maruziyeti fazla olan çalışanlarda, bazı mesleki faktörlere bağlı da cilt kuruluğu çok çeşitli sebeplere bağlı meydana gelebilir” dedi.

Yücel, “Bazen etkilenen bölgeye yani el ise el, vücut ise vücut, bazen tüm vücut yüzeyine kullanmamız gereken tedavilerimiz de olabiliyor” diye konuştu.