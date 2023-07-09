Kızamık vakaları her gün artıyor: Uyarı var ama eylem yok!

Yayınlanma: 09.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.07.2023 - 03:00

Türkiye’de kızamık salgınında vaka sayısı giderek artarken Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin kendi uyarılarını dahi dikkate almadığı ortaya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Nisan 2022-Mart 2023’ü kapsayan bir yıllık döneme baktığımızda vakaların 5’e, hatta 2021’e göre 10’a katlandığını görüyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yine kimseyi dinlemiyor, artan vakaları önemsemiyor” dedi.

(Murat Emir)



Emir, Sağlık Bakanlığı’nın son 3 yıldaki faaliyet raporlarında bürokratların tehlikeye işaret ettiğini ve “Dünyada olduğu gibi DSÖ Avrupa Bölgesi’nde de 2005’ten bu yana çeşitli ülkelerde kızamık salgınları yaşanmaktadır. Ülkemiz, bulunduğu konum ve artan insan hareketleri sebebiyle importasyon riski altında” uyarısında bulunulduğunu aktardı. CHP’li vekil, “Bakanlık, son üç yıldır her raporda ‘Bulaşıcı hastalıkların mücadelesinde erken uyarı ve cevap sistemi, bağışıklama programları geliştirilerek sürdürülmeli’ diyor ancak somut girişimde bulunulmuyor” diye konuştu.

‘CİDDİYE ALMADI’

Aşılama faaliyeti için 2021’de 512 milyon lira ayrıldığını, yıl sonunda sadece 11 milyon liranın harcandığını aktaran Emir, “2022’de de 1.4 milyar TL’lik ödenek ayrılmasına karşın toplam harcamanın yalnızca 140 milyon TL’yi bulduğunu tespit ettik” diye konuştu. Kızamık salgınının artışında bakanlığın durumu ciddiye almamasının ve yeterli kaynak aktarmamasının etkisi olduğunu söyleyen Emir, “Diğer etken ise artan aşı karşıtlığı. Buna da en büyük sebep yine Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 sırasında aşı tedarik sürecini gizli kapaklı yürütmüş olması” değerlendirmesinde bulundu.