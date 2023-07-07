'Kızamıktan korunmada en etkili yöntem aşı yaptırmak'

Yayınlanma: 07.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 07:00

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Mert Çakır, kızamıktan korunmanın yollarını anlattı. Çakır, "Kızamık öksürük, hapşırma veya enfekte bir kişiyle doğrudan temas sonucunda havada asılı kalan damlacıkların solunmasıyla bulaşır" diye konuştu.

"GÖZLER IŞIĞA KARŞI HASSASLAŞIR"

Çakır, kızamıkta görülebilecek belirtileri şu şekilde sıraladı:

"Hafif veya yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık. Üst azı dişlerinin yanındaki dişetlerinde ve yanak içinde beliren, küçük beyaz noktalar (Koplik lekeleri) kızamık için tanı koydurucudur. 4-8. günler arası yüksek ateş (39o -40oC), karakteristik döküntü. Döküntü, kulak arkasından başlayarak yüze, oradan gövdeye ve daha sonra da kol ve bacaklara yayılır. Bir süre sonra aynı sırayı izleyerek solar ve yerinde geçici bir renk değişikliği bırakabilir. Göz iltihabı (konjonktivit) görülebilir. Gözler ışığa karşı hassaslaşır."

"KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT EDİLMELİ"

Kızamıktan korunma yollarından bahseden Çakır, "Kızamıkta en koruyucu yöntem aşı olduğu için, kızamıktan korunabilmenin öncelikli yolu kızamık aşısı olmaktır. Bununla birlikte kişisel hijyen, kalabalık ortamlardan uzak durulması ve maske kullanımı alınabilecek önlemler arasında yer alır" ifadelerini kullandı.