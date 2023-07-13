Uzmanı 'kızamık virüsü' hakkında uyarılarda bulundu

Yayınlanma: 13.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 07:00

Türkiye'de 2023'ün ilk çeyreğinde artan kızamık vakaları toplum sağlığını tehdit ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Polat Menekşe, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirli aralıklarla Avrupa bölgesinin sağlık verilerini yayınladığını bildirdi.

Menekşe, "Yeni yayınlanan verilere göre, 2022 nisanından 2023'ün mart ayına kadar olan sürede Türkiye kızamık vakalarında 3. sıraya yerleşmiş durumda. Özellikle ocak ve şubat aylarında pik yapan bu oranlar, ülkemizin kızamık salgınıyla karşı karşıya olup olmadığı noktasında önemli bir noktaya işaret ediyor" diye konuştu.

"VAKALARIN BÜYÜK BİR KISMI İSTANBUL'DA"

Yılın ilk dört ayı gibi kısa bir sürede kızamık ön tanısıyla incelenen 2 bin kişiden bin 440'ının kızamık teşhisinin laboratuvar sonuçlarıyla doğrulandığını aktaran Menekşe, "Hastalıkta aşısız ya da eksik aşılı bireyler çoğunluğu oluşturuyor. Yetkililerce yapılan açıklamalar neticesinde vakaların büyük bir kısmının oldukça fazla göç alan İstanbul'da olduğunu biliniyor" ifadelerini kullandı.

Kızamığın damlacık yoluyla ve kapalı alanda kalan damlacık çekirdekleri aracılığıyla bulaştığını bildiren Menekşe, şunları kaydetti:

"Ateş, öksürük, burun akıntısı ve konjonktivitle karakterize edilen akut viral bir hastalık olarak tanımlanıyor. Göz akını örten şeffaf doku ve göz kapaklarının iltihaplanmasına 'konjonktivit' deniliyor. Eskiden sadece klinik bulgularla tanı konulabilen bu hastalığın teşhisi için günümüzde tanının laboratuvar bulgularıyla desteklenmesi gerekir.

"KIŞ VE İLKBAHAR AYLARINDA GÖRÜLÜYOR"

Kızamık virüsünün tek kaynağı insan olduğundan eliminasyonu mümkün. Tedavisi hastalığın kendisine değil, semptomlara yönelik olarak planlanıyor ve uygulanıyor. Kızamık, özellikle kış ve ilkbahar aylarında görülüyor. Birçok komplikasyona yol açtığı bilinen kızamığa karşı elimizde bulunan en güçlü silah aşı. Maalesef özellikle Kovid-19 salgını sonrası destekçisi çok artan aşı karşıtlığı, sekteye uğrayan aşı çalışmaları ve aşılanmamış göçmen nüfusu gerçeğiyle tüm Avrupa'da kızamık açısından tehlike oluştu. Ülkemizde yine benzer nedenlerle toplum bağışıklığı sağlanamamış durumda."