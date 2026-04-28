Kızamıkta 'sinsi' tehlike: Sadece döküntü değil, yıllar sonra gelen ölümcül riske dikkat!

Dünya genelinde ve Avrupa’da artış gösteren kızamık vakaları, toplum sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, kızamığın hava yoluyla çok kolay bulaşabilen bir virüs olduğunu ve özellikle aşısız bireyler için büyük risk taşıdığını ifade etti.

"GRİPLE KARIŞTIRILABİLİR"

Hastalığın yüksek ateş, öksürük ve burun akıntısı gibi belirtilerle başladığını, bu nedenle başlangıçta griple karıştırılabildiğini belirten Sert, belirleyici farkın döküntüler olduğunu söyledi. Kızamık döküntülerinin genellikle yüzden başlayarak tüm vücuda yayıldığını vurgulayan Sert, bu süreçte hastanın genel durumunun hızla bozulabileceğine dikkat çekti.

YILLAR SONRA GELEN ÖLÜMCÜL TEHLİKE: SSPE

Kızamığın sadece deri döküntüsüyle sınırlı kalmadığını belirten Dr. Abdullah Sert, hastalığın yol açabileceği korkunç tabloları şu sözlerle özetledi:

"Kızamık; zatürre, orta kulak iltihabı ve beyin iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Ancak en korkutucu olanı, nadir de olsa yıllar sonra ortaya çıkabilen ve ölümcül seyreden SSPE gibi nörolojik hastalıklardır. Aşı tereddüdü, bu ölümcül hastalıkların yeniden görülmesine zemin hazırlayan en önemli faktördür."

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK ŞART

Türkiye'de aşılama programının güçlü olduğunu ancak küresel hareketliliğin risk oluşturduğunu ifade eden Sert, belirti gösteren kişilerin mutlaka izole edilmesi ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlattı.