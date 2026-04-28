Kızamıkta 'sinsi' tehlike: Sadece döküntü değil, yıllar sonra gelen ölümcül riske dikkat!

28.04.2026 11:12:00
Uzmanlar kızamık vakalarındaki artışa dikkat çekerek aşılamanın hayati önemini vurguladı. Kızamığın sadece basit bir çocukluk hastalığı olmadığını belirten Sert, zatürreden beyin iltihabına, hatta yıllar sonra ortaya çıkan ölümcül SSPE hastalığına kadar pek çok komplikasyona yol açabileceği konusunda uyardı.

Dünya genelinde ve Avrupa’da artış gösteren kızamık vakaları, toplum sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, kızamığın hava yoluyla çok kolay bulaşabilen bir virüs olduğunu ve özellikle aşısız bireyler için büyük risk taşıdığını ifade etti.

"GRİPLE KARIŞTIRILABİLİR"

Hastalığın yüksek ateş, öksürük ve burun akıntısı gibi belirtilerle başladığını, bu nedenle başlangıçta griple karıştırılabildiğini belirten Sert, belirleyici farkın döküntüler olduğunu söyledi. Kızamık döküntülerinin genellikle yüzden başlayarak tüm vücuda yayıldığını vurgulayan Sert, bu süreçte hastanın genel durumunun hızla bozulabileceğine dikkat çekti.

YILLAR SONRA GELEN ÖLÜMCÜL TEHLİKE: SSPE

Kızamığın sadece deri döküntüsüyle sınırlı kalmadığını belirten Dr. Abdullah Sert, hastalığın yol açabileceği korkunç tabloları şu sözlerle özetledi:

"Kızamık; zatürre, orta kulak iltihabı ve beyin iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Ancak en korkutucu olanı, nadir de olsa yıllar sonra ortaya çıkabilen ve ölümcül seyreden SSPE gibi nörolojik hastalıklardır. Aşı tereddüdü, bu ölümcül hastalıkların yeniden görülmesine zemin hazırlayan en önemli faktördür."

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK ŞART

Türkiye'de aşılama programının güçlü olduğunu ancak küresel hareketliliğin risk oluşturduğunu ifade eden Sert, belirti gösteren kişilerin mutlaka izole edilmesi ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlattı.

Kızamık ve boğmaca vakaları yeniden gündemde: 'Aşısızlık oranı yüzde 10’un üzerine çıktı' Aşı Haftası kapsamında yapılan uyarılarda, aşı oranlarındaki gerilemenin kızamık ve boğmaca gibi hastalıklarda artışa yol açtığı belirtildi. Uzmanlar, toplum bağışıklığı eşiğinin altına düşülmesinin ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.
Avrupa'da kızamık vakaları artışta: 'En çok vaka Türkiye'de var' DSÖ'nün açıklamasına göre kızamık vakaları son 25 yılın en yüksek seviyesinde. Uzmanlar Türkiye'nin en fazla vaka görülen ülke olduğunu belirtiyor.
Kızamık vakalarında artış: Aşısız çocuklar için büyük risk! Son yıllarda dünya genelinde kızamık vakalarının artış gösterdiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, bu durumun aşısız çocuklar için büyük risk oluşturduğunu ifade etti. Prof. Güzel, virüsün çevrede saatlerce canlı kalabildiğini belirterek, “Aşılanmamış her 10 çocuktan 9’u kızamığa yakalanıyor. Koruyuculuğu yüzde 97 olan aşı, bu hastalıktan korunmada en güçlü silahtır” dedi.