KOAH tedavisinde mucize: 'Solunum Rehabilitasyonu'

Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:40

Güncelleme: 25.08.2023 - 11:40

Eskişehir’de KOAH hastalığı nedeniyle yaşadığı nefes darlığından dolayı aldığı 'Solunum Rehabilitasyonu' ile kurtulan 66 yaşındaki İsmail Geçer, “Nefes almayı bu yaşıma kadar doğru düzgün bilmiyormuşum” dedi.

Eskişehir’de yaşayan 66 yaşındaki İsmail Geçer, yaklaşık 15 yıldır KOAH hastalığı ile mücadele ediyordu. Hastalığa bağlı olarak her geçen gün artan nefes darlığı problemi, son yıllarda Geçer’in sık sık fenalaşarak hastanelik olmasına neden oluyordu.

Muayene olduğu göğüs hastalıkları profesörünün solunum rehabilitasyonu tavsiye etmesiyle gelerek solunum tedavisine başlayan İsmail Geçer’in hayatı, 20’nci seansla değişmeye başladı. Merkeze ilk geldiğinde nefes darlığından dolayı şikayetlerini bile tam olarak anlatamayan Geçer, “Nefes almayı bu yaşıma kadar doğru düzgün bilmiyormuşum” dedi.

"NEFES ALMAYI BU YAŞIMA KADAR DOĞRU DÜZGÜN BİLMİYORMUŞUM"

Yaşadığı nefes darlığı probleminin azalmasıyla hayatının değiştiğini, artık 4’üncü kattaki evine çıkabildiğini belirten İsmail Geçer, “15 seneden beri ilaç kullanıyorum. 5 Mayıs’ta bir hafta hastaneye yattım. Bir hocamın tavsiyesiyle solunum tedavisine yönlendirildim. Fizyomer’e geldim, Türkan Hoca’ya muayene oldum. Türkan hoca bana nefes egzersizi tavsiyesinde bulundu. Egzersize başladım. Yaklaşık 23 günden beri geliyorum. İlk 15 günüm Hüseyin hocayla başladı. Kendisinden Allah razı olsun, çok memnun kaldım. Nefes almayı bu yaşıma kadar doğru düzgün bilmiyormuşum. Şimdi çok şükür yürüyorum. 4 kat merdiveni bile çıkabiliyorum” dedi.

"HASTAMIZ, ŞİKAYETLERİNİ ANLATIRKEN BİLE NEFES DARLIĞI NEDENİYLE ZORLANIYORDU"

İsmail Geçer’in muayene için geldiğinde nefes darlığından dolayı şikayetlerini dile getirirken zorlandığını belirten Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, şu ifadeleri kullandı:

"5 yıldır KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gören bir hasta. Çeşitli zamanlarda aşırı solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle zaman zaman göğüs hastalıkları kliniğine yatarak tedavi görüyormuş. Göğüs hastalıkları doktoru hocamız tarafından kendisine solunum rehabilitasyonu yapılınca çok faydalanacağı iletilmiş. Hastamız arayış içine girmiş. Fizyomer’de solunum rehabilitasyonu yapıldığını öğrenmiş ve merkezimize müracaat etti. Hastamız ilk muayeneye geldiğinde şikayetlerini anlatırken bile nefes darlığı nedeniyle zorlanıyordu, konuşamıyordu. Buradaki fizyoterapi programımızda solunum kaslarını güçlendirdik. Hastamızın akciğer kapasitesini artırdık. Merdiven çıkma egzersizleri, fiziksel kapasitesini geliştirecek egzersizleri düzenli bir şekilde yaparak daha rahat konuşmaya ve hareket etmeye başladı. 30 seanslık bir tedavi programımız var. Şu an için 20’nci seansındayız ve çok güzel gelişme aldık. Daha rahat nefes alabilecek, oksijen açlığını daha az hissedecek. Solunum kapasitesinin artmasıyla daha fazla yol yürüyebilecek, gezebilecek."