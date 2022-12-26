Komşuda 'kolera' alarmı: Büyük tehdit oluşturuyor

Eylül ayında başlayan kolera salgını Suriye’de etkisini artırarak yayılmaya devam ediyor. 56 bin 879 şüpheli kolera vakası bildirildi.

İHA
26 Aralık 2022 Pazartesi, 17:32
Komşuda 'kolera' alarmı: Büyük tehdit oluşturuyor
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Suriye'nin kuzeyinde Eylül ayında başlayan kolera salgını artarak devam ediyor. Salgın, bölgede ilk olarak 19 Eylül tarihinde Halep’in Cerablus kasabasında görüldü. 16 Aralık itibarıyla Kuzey Batı Suriye’de toplam 23 bin 795 şüpheli kolera vakası bildirildi.

Kolera nedeniyle bölgede şu ana kadar 15 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son verilerine göre, Suriye’nin genelinde en az 98 ölüm (vaka ölüm oranı %0,3) ve 56 bin 879 şüpheli kolera vakası bildirildi. Doğrulanmış ve şüpheli vaka sayısı ise hızla artmaya devam ediyor. 



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