13 Haziran 2022 Pazartesi, 15:09

Kulak ağrısının meydana gelme sebepleri arasında birçok farklı hastalık bulunur. Tıpta “otitis media” olarak bilinen orta kulak enfeksiyonları 6 ile 15 yaş arasındaki çocuklarda sıklıkla görülebilmektedir. Kulak ağrısı nedir? Kulak ağrısının sebepleri nelerdir? Kulak ağrısı çeşitleri nelerdir? Kulak ağrısı nasıl geçer?

KULAK AĞRISI SEBEPLERİ NELERDİR?

Çeşitli metabolik süreçler ve biyolojik özelliklerin sebep olabileceği ağrı, dış etkenler sebebi ile de meydana gelebilir. Deniz, havuz, banyo gibi kulağın su ile temas ettiği ortamlarda kulak içerisine suyun kaçması da enfeksiyona sebebiyet verebilir. Kulak tıkacı yardımı ile bu gibi durumların önüne geçmeniz mümkündür.

* Kulak kiri birikmesi: Kulak kiri normal olarak, kulakta salgılanan fizyolojik bir salgıdır. Bu salgı aşırı salgılandığında ya da yanlış temizlendiğinde, birikme yapıp sertleşerek kulak yolunu tıkar. Bu durum kulak ağrısına neden olabilmektedir. Gliserin damlatılarak kulak yolu temizlenebilir. Kulak temizlenmesi için kesinlikle kulak çubuğu ya da sivri, delici maddeler kullanılmaması gerekmektedir.

* Basınç değişimi: Özellikle uçakların yüksek irtifalara ulaştığı süreçte yaşanan basınç değişiminden dolayı kulakta bir ağrı hissedilir. Bu ağrı barotravma olarak adlandırılır. Kısa süreli de olsa, yetişkin ve çocuklar için acı verici olabilir. Orta kulakta, östaki borusu denen bir kanal orta kulak ile dış basıncın dengelenmesini sağlar. Bu boru tıkandığında basınç dengelenemez ve zarda bir gerilim hissedilir. Yutkunma, sakız çiğneme veya burun deliklerini kapatıp genze doğru üflenme hareketlerinin yapılması östaki borusunu açabileceğinden, bu tür durumlarda uygulanabilen bir yöntemdir. Aynı şekilde bebeklerin emmesi sağlanarak ağrı hafifletilmeye çalışılmalıdır.

* Kulak yolunda yabancı bir madde bulunması: İstemli ya da istemsiz bir şekilde kulak yoluna yabancı bir madde sokulması bireyde ağrıya neden olmaktadır.

* Boğaz enfeksiyonları: Kulaktan kaynaklanmasa da boğaz enfeksiyonları kulak ağrısı yapabilmektedir.

* Sinüs enfeksiyonları: Boğaz enfeksiyonları gibi sinüs enfeksiyonları da kulak ağrısına neden olabilmektedir.

KULAK AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çeşitli etkenler sonucunda bireylerde meydana gelebilen kulak ağrıları, ağrı başladığından itibaren dikkat edilmesi ve takibinin yapılması gereken bir rahatsızlık çeşididir. Gereken önlemlerin kısa sürede alınması, hastalığın vücuda büyük zararlar vermesinin önüne geçerek hastada şiddetli ağrılara sebebiyet vermez. Hastalık geçmişi ve vücuttaki farklılıklar sebebi ile çeşitli belirtileri olabilen kulak ağrıları genel anlamda birbirleriyle benzerlik gösterir.

Kulak ağrısı ve kulak sorunlarına yönelik belirtiler arasında aşağıdaki semptomlar yer alabilir:

* Kulak çevresinde kızarıklık, tahriş veya şişme,

* Hastada düşüp artan ateşlenme durumu,

* Kulak, çene, baş veya boğazda çeşitli ağrılar,

* Kaşıntı,

* Kulak çınlaması,

* İştah kaybı,

* Uykuya dalmada güçlük,

* Baş dönmesi.

KULAK AĞRISI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Primer ve sekonder kulak ağrısı olarak iki ayrı alt başlıkta incelenen kulak ağrılarının nedenleri arasında birçok farklı etken yer alır. Primer kulak ağrısı; kulak kepçesi, dış kulak yolu, kulak zarı, orta kulak ve iç kulak hastalıkları sebebi ile ortaya çıkar. Kulak kepçesinde kıkırdakta görülen iltihaplanma, travma, kan toplanması, tümör, yanık ve donma sebebi ile meydana gelebilir. Dış kulak yolunda iltihap, kulak kiri, yabancı cisim teması, zona, travma ve tümör sebebi ile görülebilir. Kulak zarı, orta ve iç kulakta ise enfeksiyonlar, zar yırtılması, kulakta sıvı birikimi, östaki tüpü tıkanıklığı kaynaklı birçok farklı nedeni olabilir. Sekonder (yansıyan) kulak ağrısının sebepleri arasında diş kökenli hastalıklar, ağız içi ve boğaz enfeksiyonları, tümörler ve diğer organlarda gelişebilen enfeksiyon çeşitleri yer alır. Sekonder kulak ağrılarının sebepleri vücudunuzdaki diğer oldukça ciddi sorunlar olabileceği için, doktor muayenesine bir an önce başvurulması tavsiye edilir.

KULAK AĞRISI NASIL GEÇER?

Her kulak ağrısının sebebinin tedavisinde ayrı bir planlanma yapılır. Eğer kulak ağrısı nedeni dış kulak kaynaklı enfeksiyonsa mutlaka kulağa yönelik ağrı kesici damlalar, antibiyotik damlalar ve ilaç tedavileri yapılır. Gerekirse kulağa bu damlaların kanaldan rahat emilmesi için yerleştirilen özel süngerlerle pansuman uygulanır. Eğer kulakta sıkışmış bir kir varsa bunu endoskop ya da mikroskop eşliğinde kulaktan çıkarmak gerekir. Kulağın düzgün şartlarda uygun koşullarda temizlenmesi daha sonraki ikinci enfeksiyonlara yol açmaması açısından çok önemlidir. Dış kulak dışında orta kulakta iltihap, kulak zarı arkasında sıvı birikimi veya gül denilen bir baloncuk oluşuyorsa gerekli ilaç tedavilerinin yapılması hatta kimi zaman baloncuğun çizilerek içindeki iltihabın dışarı akıtılıp hastanın ağrısının kesilmesi gerekir.

Bununla beraber yansıyan bir ağrı varsa farklı çözümler uygulanır. Diş sıkma durumunda botoks uygulaması ya da hastanın gece kullanması için ağız apareyleri verilmesi kulak ağrısını geçirir. Eğer yansıyan ağrı boğaz enfeksiyonuysa bu durumda bademcik ve faranjit enfeksiyonlarını kontrol altına alacak antibiyotik tedavileri yapılır. Boğaz reflüsüne bağlı kulak ağrısı varsa o zaman hastaya mutlaka reflü diyeti verilir. Başını yüksek pozisyonda tutması ve reflü ilaçlarını kullanması önerilir. Bunun dışında baş boyun tümörüne, gırtlak kanserine bağlı bir kulak ağrısı varsa mutlaka ileri tetkikler yapılmalı daha sonra da tümörün tedavisi hedeflenmelidir.