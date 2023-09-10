Kulak deldirmek sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Son zamanlarda artan merdiven altı kulak delme işlemleri, yurttaşların sağlığını tehlikeye atıyor. Uzmanlar yurttaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Son yıllarda artan kulak ve kulak kıkırdağı deldirme modası, özellikle kadınların sık tercih ettiği bir şıklık anlayışı haline geldi.
Kulaklarını deldiren yurttaşların yetersiz önlemlere sahip ruhsatsız işletmelerde işlem yaptırması ise tehlikeye davetiye çıkarıyor.
"KIKIRDAK TEHLİKELİ, KIRILMA VE KANAMA İHTİMALİ YÜKSEK"
Kulak deldirme işlemlerinin göründüğü kadar kolay olmadığını dile getiren uzmanlar, dikkatli olunması gerektiğini belirtti:
"Kulak deldirmek için genellikle sprey ve krem kullanılıyor ama biz sprey kullanılmamalı çünkü bazı insanların, özellikle de çocukların kulakları hassas oluyor. Kulak delme işlemleri basit gibi görünse de tecrübe ve dikkat gerektiriyor. İşlemi yapmadan önce krem sürülmesini tavsiye ediyoruz. Ayrıca hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Açılan deliğin enfeksiyon kapmaması için eldiven takılmalı ve steril bir ortamda delme işlemi yapılmalı. Son zamanlarda kıkırdak delme işlemleri de arttı. Kıkırdak tehlikeli bir yer. Kanama ve kırılma ihtimali yüksek, ayrıca çok hassas bir yer olduğu için uyuşturmadan delinmemeli. Çocukların kulak delme işlemi yapılırken çelik küpe, yaklaşık olarak 1 ay sonra da gümüş ya da altın küpe takılmalı. Çünkü çocuklar hassas oluyor."
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