Kullanılmayan ilaçların imhasına dikkat

Yayınlanma: 20.09.2024 - 13:38

Güncelleme: 20.09.2024 - 13:38

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Koordinatörlüğü, çevre ve insan sağlığını koruma amacıyla Saathane Meydanı’nda evsel atık ilaçların toplanması için yeni bir kampanya başlattı.

İlçe belediyelerinin desteğiyle hayata geçirilen bu proje, yanlış şekilde imha edilen ilaçların doğaya ve toplum sağlığına verdiği zararı en aza indirmeyi hedefliyor.

Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü yetkilileri, atık ilaçların çöpe atılması ya da lavabo gibi yerlere dökülmesi halinde, bu maddelerin toprağa ve su kaynaklarına karışarak ciddi çevresel sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti. Vatandaşlara bu konuda duyarlı olmaları ve kullanılmayan ilaçlarını belirlenen toplama noktalarına getirmeleri çağrısında bulunuldu.