Başhekim doktora cinsel saldırıda bulundu: İlaç verip uyutmuş!

Yayınlanma: 16.09.2024 - 18:58

Güncelleme: 16.09.2024 - 18:58

Olay, Mayıs 2020’de Lüleburgaz'daki özel bir hastanede yaşandı. Hastanede görev yapan yabancı uyruklu kadın doktor E. V., başhekim Abdullah Çiftçi'nin cinsel saldırısına uğradı.

Halktv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 30 Mayıs 2020'de gerçekleşen olayın ardından ailesinin yaşadığı Edirne'ye giden Doktor V., psikolojik destek alıp polis merkezine gitti.

İLACI İÇKİYLE BİRLİKTE VERDİ

E. V. ifadesinde, sevgilisinden ayrıldıktan sonra başhekimin kendisine rahatlaması için bir ilaç verdiğini ve aynı gün acil serviste çalıştığı sırada yanına gelerek, aynı ilaçtan ikinci kez verdiğini söyledi. Başhekim Çiftçi'nin kendisini akşam içki içmek için odasına davet ettiğini anlatan E. V., ısrarları üzerine bir bardak şarap içtiğini söyledi. E. V., başhekimin ısrarı üzerine ilacı, içki ile birlikte alması sonrası durumu kötüleşti.

SEDYE ÜSTÜNDE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Kendisini kötü hissettiğini belirten E. V, başhekimin odanın kapısını ve ışıklarını kapatıp, kendisine sedye üzerinde cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. E. V., uyandığında, tüm giysilerinin yerde olduğunu, başhekimin de çıplak olduğunu gördüğünü anlattı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Abdullah Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 19 Haziran 2020'de tutuklandı. Yargılama sürerken Çiftçi tahliye edildi.

Suçlanan Abdullah Çiftçi ise, E. V. ile yaşadıkları cinsel birlikteliğin, bu kişinin rızası ile olduğunu vurguladı. Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde baktığı davada, Çiftçi’ye E. V.’ye 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

YARGITAY İSTİNAF KARARINI BOZDU

Dosya İstinaf Mahkemesi’ne gitti. İstinaf, yerel mahkeme kararını bozdu Dr. Çiftçi için de tahliye kararı verdi. İstinaf Mahkemesi kararı bu kez Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İstinaf’ın kararını bozdu.

Bozma sonrası dosya bir kez daha İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne geldi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, Yargıtay’ın bozma kararına uydu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Daire bugün görülen duruşmada, 15 yıl hapis cezası verilen Dr. Çiftçi için tutuklama kararı verdi. Duruşmada olduğu öğrenilen Çiftçi’nin cezaevine gönderildiği öğrenildi.