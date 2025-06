Uzmanından kritik uyarı: ‘Kurban eti 24 saat dinlendirildikten sonra tüketilmeli’

Dahiliye Uzmanı Dr. Erdal Gündoğan, Kurban Bayramı öncesinde taze et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulundu.

‘ETLER 24 SAAT DİNLENDİRİLMELİ’

Taze et tüketiminin erken dönemde sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabileceği uyarısında bulunan Uzm. Dr. Gündoğan, “Bu sindirim rahatsızlıkları arasında kabızlık, karın ağrısı ve reflü atakları, gaz, karında şişkinlik ve hazımsızlık sayılabilir. Bunun nedeni taze et içerisindeki kasların henüz gevşememiş olmasıdır. Etler kesildikten hemen sonra tüketilmemeli, serin bir ortamda en az 24 saat dinlendirilerek et içerisindeki kasların gevşemesi beklenmelidir” dedi.

‘HİJYEN KURALLARINA UYULMALI’

Uzm. Dr. Gündoğan, “Etin kesim, saklama ve pişirme süreçlerinde temizliğe önem verilmelidir ve bu aşamalarda hijyen kurallarına dikkat edilmesi son derece önemlidir. Özellikle çiğ et temasından sonra olmak üzere eller yıkanmalıdır” ifadelerini kullandı.

‘FAZLA ET TÜKETİMİ, SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR’

Fazla et tüketimi ile ilgili uyarıda bulunan Uzm. Dr. Gündoğan, “Uzun süre ve fazla et tüketimi ise uzun dönemde kolesterol yükselmesine, gut ataklarına, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir” diye konuştu.

‘HAŞLAMA VE IZGARA ŞEKLİNDE HAZIRLANMALI’

Etin pişirme şeklinin de önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Gündoğan, “Etler haşlama şeklinde tüketilmelidir. Fırın ya da ızgara gibi sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılmalıdır. Kavurma ya da kızartma gibi yağlı pişirme yöntemlerinden uzak durulmalıdır. Etin yanında salata, sebze veya tam tahıllı ürünler kullanılarak denge sağlanmalıdır. Porsiyon olarak 100-150 gram civarında günlük ihtiyaca uygun olacak miktarda tüketilmelidir” tavsiyesinde bulundu.

‘DİYABET, HİPERTANSİYON VE KALP HASTALARI DİKKAT ETMELİ’

Bayramda et tüketiminin yanı sıra geç saatlere kadar düzensiz şekilde öğünler, tatlı ve şeker tüketiminde artışın sağlık sorunları açısından risk oluşturabileceğini belirten Uzm. Dr. Gündoğan, “Bayram günlerinde uygulanan dengesiz ve sağlıksız beslenme modeli, metabolik hastalıklar açısından riskler taşımaktadır. Diyabet hastalarında kan şekerlerinde oynamaya yol açarak kan şekeri dengesinin bozulması ve kan şekerinde aşırı yükselmelere neden olabilir. Hipertansiyon hastalarında şekerli gıdalar ve tuzlu et ürünleri, kan basıncında yükselmelere yol açabilir. Reflü ve gastrit hastalarında ağır ve düzensiz beslenme, bu hastalıklara bağlı şikayetlerde artışa neden olabilir. Kalp hastalıklarında aşırı yağlı beslenme, ritim problemlerine yol açabilir ve kalp krizi riskini artırabilir. Gut hastalarında özellikle kırmızı et ve sakatat tüketimi, gut atağı riskini artırabilir. Obezite hastalarında kalori alımındaki artış, metabolik dengeleri daha da bozabilir” uyarısında bulundu.

Uzm. Dr. Gündoğan, bayramda doğru ve dengeli beslenmeye dikkat etmesi gereken hasta gruplarını diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları, kalp hastalığı bulunanlar, mide ve barsak rahatsızlıkları bulunanlar ve yaşlı hastalar olarak sıraladı.

Bu hastaların bayramda dikkat etmesi gerekenlere dikkat çeken Uzm. Dr. Gündoğan, şu tavsiyelerde bulundu:

“Bu hastalar tatlı ve şekerli gıdalardan uzak durmalı; şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmeli. Su tüketimini artırmaları ve bol su içmeleri önemli. Et tüketimi sınırlandırılmalı, tercihen az yağlı ve iyi pişmiş etler tüketilmelidir. Bu hastaların bayram süresince ilaçlarını aksatmamaları gerekir.”

‘HAFİF EGZERSİZLER YAPILMALI’

Bayram süresince fazla miktarda ve geç saatlere kadar yemek tüketilmemesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Gündoğan, gün içerisinde yürüyüş gibi hafif egzersizler yapılmasını tavsiye etti.