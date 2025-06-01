İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı: İBB'den kesim için randevu sistemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurban bayramına sayılı günler kala hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı süresince İstanbulluların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ekipler 7/24 teyakkuz halinde görev alacak.



KURBANLIK ALANLARA DENETİMLER

Kurbanlık hayvanların İstanbul’a girişinin başladığı 22 Mayıs'tan bu yana İBB ekipleri, İstanbul’da yaklaşık 1.000 kadar kurban satış ve kesim yerini denetledi. Şehre kaçak hayvan girişlerini önlemek için ise Bakanlık, Emniyet ve Zabıta ile ortak denetimler yapılarak, veteriner sağlık raporları ve büyükbaş/küçükbaş hayvanların sevk izni için veteriner sağlık raporu/pasaport/nakil belgeleri kontrol ediliyor.

4 MODERN TESİSTE HİZMEK VERİLECEK

İBB, Kurban Bayramı’nda vatandaşlara sağlıklı, hijyenik ve modern koşullarda hizmet sunmak amacıyla bu yıl Alibeyköy–Eyüpsultan, Ferhatpaşa–Ataşehir, Kurnaköy–Pendik ve Paşaköy–Sancaktepe olmak üzere 4 tesiste hizmet verecek. Tesislerde kesimler, veteriner hekim kontrolünde, dini kurallara uygun ve hijyenik koşullarda gerçekleştirilecek.

Toplam 5 bin 100 büyükbaş ve bin 600 küçükbaş kurban kapasitesine sahip modern tesislerde, kesim işlemlerinin hızlı ve düzenli yapılabilmesi için en son teknoloji kullanılacak. Etlerin paketlenmesi için 120 bin hijyenik kurban poşeti hazırlandı, tüm kesim ekipmanlarının yıllık bakımları tamamlandı. Tesislerde vatandaşların kullanımına sunulan mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfeler sayesinde konfor da ön planda tutuldu. Olası arızalara karşı teknik ekipler hazır bekletilecek.

KURBAN MOBİL UYGULAMASINA KOLAY ERİŞİM

İBB’ye ait bu tesislerde kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar, yoğunluğu önlemek amacıyla randevu sistemi üzerinden işlem yapabilecek. Ayrıca Kurban Mobil uygulaması ile hem tesisler kolayca bulunabilecek hem de hayvanların küpe bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden sorgulanabilecek. IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama üzerinden İBB tesislerine dair bilgilendirmelere de ulaşılabilecek.

HİJYEN EKİPLERİ HAZIR

İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Ekipleri, 12 ay aralıksız sürdürdüğü vektörlerle mücadele çalışmalarını, kurbanlık hayvanların İstanbul’a girişi ile birlikte karasinek larva ve erişkin mücadelesi olarak yoğunlaştırdı. İstanbul’un 39 ilçesinde bayram öncesi ve sonrası günlük periyotlarla kurban satış alanları kontrol edilerek gerekli müdahaleler yapılacak.

TEMİZLİK İÇİN BİN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Satış Ve Kesim Alalarında başlayan mekanik süpürme, yıkama ve elle temizlik çalışmaları, bayram günlerinde ve sonrasında da devam edecek. İstanbul’un tüm ana arterlerinde, meydanlarda, alt ve üst geçitlerde 1000 personel ve ortalama günlük 250 araç ile temizlik çalışmaları yapılacak. Ayrıca İstanbul genelinde 97 adet mezarlık ve 76 adet cami çevresinde yıkama ve süpürme faaliyetleri 2 Haziran 2025 itibarıyla yapılmaya başlanacaktır.

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 6-9 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB’ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak. Şehir Hatları ek olarak 06.06.2025 (Cuma Gecesi) ve 07.06.2025 (Cumartesi gecesi) cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan günlerde yapılan Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş gece seferleri yapılacak.

ÇÖLYAK HASTALARINA BAYRAM HEDİYESİ

İstanbulluların sağlıklı, kaliteli ve hesaplı un ve unlu mamul ihtiyacını karşılayan İstanbul Halk Ekmek, kurban bayramında da çölyak hastalığı ve glüten hassasiyeti olanları unutmadı. Türkiye’nin 81 ilinde yaşayan yaklaşık 5 bin kişiye glütensiz ürünlerden oluşan bayram hediye kolileri gönderildi. Halk Ekmek, hijyenik ortamda, el değmeden ve yüksek kalitede 52 farklı ürünü hem İstanbullular ile hem de Türkiye’nin dört bir yanında yaşayanlar ile buluşturuyor. Günlük tüketim ürünlerinin yanı sıra başta çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastaları ve glüten hassasiyeti olanlar için glütensiz ekmek, un, kurabiyeler ve glütensiz makarna da üretiyor. Piyasa değeri çok yüksek olan bu ürünleri, çölyak ve PKU hastalarına daha uygun fiyatlı ulaştıran Halk Ekmek, dini bayramlarda ve yıl başlarında özel olarak hazırlanan hediye paketleriyle de binlerce kişiye destek oluyor. Yılda toplam üç kez dağıtılan ve 5 bin kişiye ulaştırılan hediye kolileri içerisinde 1 kg glütensiz un, 5 adet glütensiz roll ekmek ve glütensiz tatlı kurabiye bulunuyor.

İBB’DEN BAYRAM İNDİRİMLERİ

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ Bahçe Market mağazalarında ve bahcemarket.com'de bayrama özel tüm ürünlerde %10 indirim kampanyası uygulayacak. İSYÖN AŞ ise 30.05.2025-13.06.2025 tarihleri arasında www.halkmarket.istanbul adresinden alınan "tüm çikolata ürünlerinde" Kurban Bayramı dolayısıyla %10 indirim kampanyası başlattı.