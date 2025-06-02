Bakan Ali Yerlikaya tedbirleri açıkladı: Kurban Bayramı'nda trafikte kısıtlama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber’e konuk olarak Kurban
Bayramı’na yönelik trafik önlemlerini paylaştı.
Bakan Yerlikaya, yurttaşların can güvenliğini
öncelediklerini vurgulayarak 4-6 Haziran tarihleri arasında ağır taşıtların
belirli güzergâhlarda trafiğe çıkamayacağını duyurdu.
AĞIR TAŞITLARA 4-6 HAZİRAN’DA KISITLAMA
Bakan Yerlikaya, “4 Haziran Çarşamba saat 16.00’dan 6
Haziran Cuma saat 11.00’e kadar kamyon, çekici ve tanker gibi ağır taşıtların
belirlenen yollarda seyri yasaklandı” dedi.
Buna göre yaş sebze-meyve, süt ve süt ürünleri gibi
bozulabilir gıda taşıyan araçlar ise istisna tutulacak.
69 BİN POLİS VE JANDARMA GÖREV BAŞINDA
Bayram öncesinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve kazaların
önüne geçmek amacıyla 81 ilin valiliklerine gerekli talimatlar gönderildi. Bu
kapsamda 17 bin 645 ekip ve 33 bin 943 personel sahada olacak. Ayrıca, 1.485
radar birimi de aktif görevde olacak.
OTOBÜSLERDE GİZLİ YOLCU DENETİMİ
Otobüs yolculuklarındaki güvenliği artırmak için
şehirlerarası otobüslerde “gizli yolcu” uygulamasının kapsamı genişletildi. 81
il terminalinde görevli personel, yolcu gibi seyahat ederek sürücünün kurallara
uyup uymadığını denetleyecek. Yolculuğun sonunda kimliğini açıklayacak olan
görevli, elde edilen verileri ekiplerle paylaşacak.
30 KİLOMETREDE BİR RADAR VE HAVADAN DENETİM
Yollarda 30 kilometrede bir radar kontrolü yapılacak. 120
radar cihazıyla hız ihlalleri anında tespit edilecek. Ayrıca, 37 ilde
helikopter ve tüm illerde drone’lar ile havadan trafik denetimi
gerçekleştirilecek.
YAKA KAMERASI İLE TÜM TEMASLAR KAYIT ALTINDA
Bakan Yerlikaya, “Vatandaşla temas kuran güvenlik
birimlerimiz yaka kamerası kullanacak. Böylece tüm işlemler kayıt altına alınacak”
dedi.
“CEZA DEĞİL, CAN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ”
Trafik denetimlerinin amacının ceza yazmak olmadığını
vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Bayramın huzurla geçmesi için tek derdimiz can
kaybı ve yaralanmaların önüne geçmek” diye konuştu.