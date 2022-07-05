Kurban etinde oluşan Rigor Mortis’e dikkat: 'Hemen yemeyin...'
Uzman Diyetisyen Betül Öztürk Kurban Bayramı öncesi et tüketimi ve sağlıklı beslenme konusunda bilgiler verdi, 'rigor mortis' hakkında uyarılarda bulundu.
Uzman Diyetisyen Betül Öztürk Kurban Bayramı'nda et tüketimine dikkat edilmesinin yanı sıra ete uygulanan pişirme yönteminin de sağlık açısından önemli olduğu belirtti.
Kendisine ait özel kliniği olan Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, kurban etini doğru şekilde tüketmemizde insan sağlığını bozabileceğine değinerek uyarılarda bulundu.
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle özellikle kesimden hemen sonra tüketilen etin insan sağlığını bozduğuna değinen Öztürk, “Kurban etini kesimden sonra tüketimini önermiyoruz. Hayvan kesildikten sonra kaslarda oluşan rigor mortis ‘ölüm sertliği’ sindirime uygun değildir. Ölüm nedeniyle oksijen yardımıyla enerji oluşumu durur ve kasların kasılıp gevşemesi bozulur. Kasılıp gevşeme için gerekli enerji sağlanmadığı için bazı lifler kasılı bazıları gevşek durumda kalır, kasılı durumda kalan lifler ete sertlik verir” dedi.
"HEMEN TÜKETİLMESİNİ ÖNERMİYORUZ"
Kurban etinin tüketilmeden önce dinlenmesi gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, “Kesimden 1-2 gün sonra sert kas lifleri yumuşamaya başlar. Bu nedenle etlerin yeme kalitesini artırmak için kesimden sonra olgunlaştırmak gerekir. Hayvan kesildikten sonra etin yumuşaması ve suyu vermesi için en az 1 gün uygun depolama koşullarında beklemelidir. Yağlı kâğıt da veya buzdolabı poşetinde 3 veya 5 derece buzdolabında bekletilmelidir. Yeni kesilmiş et sert olması nedeniyle hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi problemlere yol açabilmektedir. Bundan dolayı tüketilmesini önermiyoruz. Eğer çok tüketmek isteyen bireyler varsa az miktarda ve iyi pişmiş olarak tüketmelerini öneriyoruz” diye konuştu.
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