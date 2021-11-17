Kuş gribi salgını Japonya’da yayılıyor
Japonya’da etkisini artıran kuş gribi salgınının Hyogo eyaletine sıçraması üzerine 155 bin tavuğun öldürüleceği açıklandı.
Japonya’da geçtiğimiz hafta bir tavuk çiftliğinde ortaya çıkan ve etkisini giderek arttıran kuş gribi salgını ülkenin bir eyaletine daha sıçradı. Hyogo eyaletindeki Himeji şehrinde bir kanatlı hayvan üretim tesisinde kuş gribi salgını olduğu doğrulandı. Çiftlikte şüpheli şekilde anormal sayıda tavuğun ölmesi üzerine yapılan genetik testler sonucu ortaya çıkan salgın nedeniyle bölgede geniş çaplı dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı bildirildi. Eyalet yönetimi, alınacak tedbirlere karar vermek üzere bir kriz masası kurdu.
ÜÇ EYALETE SIÇRADI
Japonya’da yılın ilk kuş gribi salgını geçen hafta Akita eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde doğrulanmış, tedbir amacıyla 143 bin tavuk öldürülmüştü. Ardından Kagoshima eyaletindeki iki farklı tavuk çiftliğine sıçrayan salgın nedeniyle toplam 49 bin 500 hayvan telef olmuştu. Kagoshima eyaletinde patlak veren ikinci salgında virüsün oldukça bulaşıcı olan ve geçen yıl ülkenin 2005-2006 sezonundan beri gördüğü en büyük kuş gribi salgınına neden olan alt tipi H5N8’in tespit edilmesi endişeleri artırmıştı. Son gelişme ile birlikte Japonya’da bu yıl kuş gribi salgını doğrulanan eyaletlerin sayısı üçe yükselmiş oldu.
GEÇEN YIL REKOR KIRMIŞTI
Japonya’da kuş gribi salgını geçen yıl ülke genelinde birçok eyalete yayılmış, öldürülen kümes hayvanlarının sayısının rekor kırarak 6 milyonu geçtiği açıklanmıştı. Salgının ülke geneline yayılması nedeniyle Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) de itlaf çalışmalarına destek vermişti. Önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5 milyon 78 bin tavuğun öldürüldüğü 2005-2006 sezonuna ait olduğu kaydedilmişti.
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