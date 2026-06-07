Kusursuz beden baskısı yeme bozukluklarını tetikliyor: Beden bir “proje” değildir

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sosyal medyada artan “yaz vücudu”, “plaj formu” ve “ideal beden” içerikleri milyonlarca insanı görünüşleri üzerinden değerlendirmeye yönlendiriyor. Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, sosyal medyanın yarattığı kusursuz beden algısının bireylerin kendileriyle kurdukları ilişkiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

“Yaz diyeti” ya da “plaj vücudu” gibi söylemlerin masum görünse de güçlü mesajlar içerdiğini belirten Dönmez, bu ifadelerin kişilere mevcut halleriyle yeterli olmadıkları düşüncesini aşıladığını ifade etti.

Bedenin yaşamsal işlevleri olan değerli bir varlık olmaktan çıkarılıp sürekli değiştirilmesi gereken bir projeye dönüştürüldüğünü söyleyen Dönmez, özellikle kadınların yıllardır medya ve güzellik endüstrisinin oluşturduğu gerçekçi olmayan beden standartlarının baskısı altında kaldığını vurguladı.

Yeme bozukluklarının bir irade eksikliği ya da dikkat çekme çabası olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Dönmez, bu hastalıkların tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına, hatta bazı vakalarda ölüme yol açabildiğini söyledi.