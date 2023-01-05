Lazer epilasyon yaptıranlar dikkat!

05 Ocak 2023 Perşembe, 00:00

Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, lazer epilasyonun, istenmeyen tüylerin yok edilmesi için yoğun bir enerji demeti olan lazerin kullanıldığı tıbbi bir uygulama olduğunu anlattı.

Vücuttaki istenmeyen tüylerin hem kadınlar hem de erkekler için arzu edilmeyen bir estetik sorunu olduğunu belirten Bereket, "Bu durumdan kurtulmak için uygulanan ağda, jilet, ip, cımbız ve tüy dökücüler gibi geleneksel uygulamalarla kalıcı bir çözüm üretilememektedir” dedi.

İstenmeyen tüylerden kurtulmada en kalıcı yöntemin lazer epilasyon olduğuna dikkat çeken Dr. Bereket, lazer epilasyonda amacın, kıl kök hücrelerini hasara uğratarak ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. ”Burada prensip kıl folikülüne yerleşmiş olan melanin adı verilen renk maddesinin lazer ışığı tarafından ısıya dönüşmesini sağlamak ve kıl kökünü tahrip etmektir” diyen cildiye uzmanı lazer çeşitleri hakkında bilgiler de verdi.

LAZER EPİLASYON KİMLERE UYGULANIR?

Lazer epilasyonun 14 yaşından büyük, kıl ve cilt yapısı uygun herkese uygulanabilir olduğunu belirten Dr. Bereket, bu uygulamaların FDA onayı almış cihazlarla, uzman hekim denetiminde, sağlık ve hijyen koşullarının uygun olduğu merkezlerde yapılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

LAZER EPİLASYONDA BAŞARI DOĞRU CİHAZIN SEÇİMİYLE BAŞLAR

Lazer cihazlarında farklı dalga boylarının olduğu ve cihazların bu dalga boyuyla adlandırıldığını belirten Dr. Bereket cihazları ve dalga boylarını şöyle anlattı:

“Diode lazer 810 nanometre dalga boyundadır, Alexandrite 750 nanometre dalga boyundadır ve son olarak Nd;Yag Lazer 1064 nanometre dalga boyundadır. Lazer epilasyonda başarı kriteri uygun cihaz seçimiyle başlar. Bu seçimde kişinin cilt ve kıl rengi, epilasyonun uygulanacağı bölge göz önünde tutulur.

Bu üç farklı lazer cihazına ek, iki dalga boyunun kombinasyonları olan Alexandrite + Nd;Yag lazer sistemlerinin de mevcut olduğunu kaydeden cildiye uzmanı Dr. Bereket bu sistem ile yapılan uygulamaları şöyle anlattı:

“Bronz cilt epilasyonu (cilt tipi I-VI); hem kalın, siyah kıl köklerine hem de ince sarı tüylere, cihazda mevcut olan farklı dalga boyları ile yapılan uygulama sayesinde aynı seansta kalıcı ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.”

