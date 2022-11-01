Uzmanından uyarı: Patentsiz ve kalitesiz epilasyon cihazları ciltte hasar bırakıyor

01 Kasım 2022 Salı, 11:32

Vücudun tüm bölgelerindeki istenmeyen tüylerin kolaylıkla yok edilmesini sağlayan lazer epilasyonların popülerliği artıyor. Market Data Forecast’in konuya dair gerçekleştirdiği araştırmaya göre, 2021’de 464 milyon dolar değerinde olan küresel lazer epilasyon pazarının, bu yılı 569 milyon dolarla kapatacağı öngörülüyor. Pazarın 2027’de kadar yüzde 22,64’lük bir büyüme kaydederek 1,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kısıtlamalarının ardından ivmesini artıran epilasyon pazarında güzellik merkezlerine taleplerin yükselmesini değerlendiren Estetisyen Sibel Maraşlı epilasyonda tüketicilerin ihtiyaçlarına ve doğru bilinen yanlışlara ışık tuttu.

Tüy almak için geliştirilen ürün ve cihazların doğru yöntemlerle kullanılmadığı takdirde birçok komplikasyona neden olabileceğini belirten Maraşlı, “Pandemi döneminde farklı sektörlerden birçok işletmede olduğu gibi güzellik merkezleri de geçici olarak hizmetlerine ara verdi. Süreç boyunca kişisel bakımına odaklanma fırsatı yakalayan birçok kişi, e-ticaret yoluyla satın alınan epilasyon ürünlerini kullansa da kalıcı çözümlere ulaşmak isteyenler kısıtlamaların ardından özellikle buz lazer uygulaması için güzellik merkezlerinin yolunu tuttu. Epilasyon cihazlarının doğru kullanılmadığı sürece olumsuz sonuçlara yol açması ise bu işlemi alanında yetkin profesyonellerin yapması gerekliliğini doğurarak, doğru güzellik ve bakım merkezini seçmenin önemini artırdı” dedi.

“YANIK VE ALERJİK REAKSİYONLARA SEBEP OLABİLİYOR”

Her güzellik ve bakım merkezinin doğru yöntemler uygulamadığının altını çizen Maraşlı, bireylerin bu merkezleri seçerken dikkat etmesi gereken hususlar hakkında şöyle konuştu:

Bazı kişiler epilasyon maliyetlerini düşürmek istediği için standartların altında lazer ekipmanları kullanan merkezlere başvuruyor. Oysa kalitesiz cihazlar, ciltte tahriş, yanık ve alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Bu gibi alanında yeterli deneyime ve ekipmana sahip olmayan merkezlere giden insanlara baktığımızda ise ilk sırada cildi koruma odaklı geliştirilen ve son zamanlarda çok rağbet gören buz lazer uygulamasını yaptırmak isteyenlerin olduğunu görüyoruz.

“CİLDİN TAHRİŞ OLMASINI ÖNLÜYOR”

Buz lazere gösterilen yoğun talebin ardında, soğutma teknolojisiyle cildi koruyarak epilasyon ağrısını azaltmasının yattığını söyleyen Estetisyen Sibel Maraşlı, uygulama hakkında, “Tüm cilt tiplerinde kullanılabilen buz lazer, kademeli soğutma teknolojisiyle cildin tahriş olma olasılığını ortadan kaldırıyor ve komplikasyon riskini en aza indiriyor. Epilasyonun ağrısız şekilde yapılmasının önünü açan bu işlem, kişilerin ilk tercihi olsa da patentli teknolojik cihazları kullanan güzellik ve bakım merkezlerini seçmeleri son derece kritik bir önem taşıyor. Aksi halde çözüm ne kadar pratik görünse de sonuçlar kişilerin beklediği gibi olmayabiliyor. Medisense Yaşam Merkezi olarak, profesyonel ekibimiz ve patentli cihazlarımızla, müşterilerimizin buz lazer başta olmak üzere tüm epilasyon tekniklerinde kalıcı ve sağlıklı sonuçlar elde edeceği çözümler sunuyoruz” diye konuştu.

“BUZ LAZER İLK SIRADA”

Merkezlerinde epilasyon haricinde de kişisel bakıma yönelik birçok uygulamayla hizmet verdiklerini belirten Maraşlı, “Güvenli ve konforlu bir yöntem olan buz lazer epilasyon, merkezimizdeki en çok talep gören uygulamaların başında geliyor. Epilasyonun yanı sıra, farklı cilt tiplerine özel olarak uyguladığımız cilt bakımı ve lifting hizmetlerimizle de müşterilerimizin kusursuz bir görünüme sahip olmasını sağlıyoruz. Gelecek dönemde hizmet yelpazemizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.