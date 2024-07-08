Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:26

Güncelleme: 08.07.2024 - 17:26

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte halk arasında "Klima Zatürresi" olarak bilinen Lejyoner hastalığına oldukça sık rastlanmaya başladı. Peki, Lejyoner hastalığı (klima zatürresi) nedir? Lejyoner hastalığı belirtileri neler?

LEJYONER HASTALIĞI NEDİR?

Legionella, lejyoner hastalığına sebep olan bakterilerin yer aldığı bakteri cinsidir. Legionellaceae familyası sadece Legionella cinsinden ibarettir ve bu cinse ait bugüne kadar bildirilmiş 62 tür bulunmaktadır. En iyi bilinen türü olan Legionella pneumophila, gram negatif, kokobasil formunda (bazı besiyerlerinde uzun filamentler şeklinde), optimum üreme sıcaklığı 20-42 °C olan bir bakteridir.Ribozomal RNA analizi çalışmaları Legionellaceae familyasının Gamma Proteobacteria şubesine dahil olduğunu göstermiştir.

Lejyoner hastalığı (legionellozis) etkeni Legionella cinsi bakteriler olan, %10–15 vaka/ölüm oranına sahip ciddi bir akciğer hastalığıdır. Hastalık önce grip benzeri bir tablo ile başlayarak, devamında kuru öksürük ile zatürreye (pnömoni) ilerler. Eğer tedavi edilmezse, semptomlar hızla kötüleşir ve solunum yetmezliği, şok, çoklu organ yetmezlikleri ve sonunda ölüm ile sonuçlanabilir. Hastalığın sadece grip belirtileri ile seyreden hafif formuna Pontiac ateşi adı verilmektedir.

LEJYONER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Hastada birkaç gün süre ile halsizlik ve yorgunluk yakınması olur. Hastaların çoğunda ateş yükselir. Giderek alt solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gelişir. Öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ortaya çıkar. Diğer yaygın belirtiler baş ağrısı ve kaslarda ağrı, ishal, bilinç bulanıklığı ve komaya kadar ilerleyebilen sinir sistemi bulgularıdır.