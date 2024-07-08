"Aç tavuk kendini ..." atasözü nasıl devam eder? Bu atasözünün anlamı nedir?
Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soru gündem oldu. Peki, "Aç tavuk kendini ..." atasözü nasıl devam eder? Bu atasözünün anlamı nedir?
Popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de, 200 bin TL'lik soru büyük ilgi çekti ve gündem oldu. Peki, "Aç tavuk kendini ..." atasözü nasıl devam eder? Bu atasözünün anlamı nedir? İşte ayrıntılar...
TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğüne göre; ''Aç tavuk kendini'' şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?
A) Yulaf ambarında sanır
B) Çavdar ambarında sanır
C) Arpa ambarında sanır
D) Darı ambarında sanır
Cevap: C)
aç tavuk kendini arpa ambarında sanır
"insanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar" anlamında kullanılan bir sözdür.
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