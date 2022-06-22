Likopen nedir, ne işe yarar? Likopen'in yararları nelerdir?

22 Haziran 2022 Çarşamba, 13:09

Likopen insan vücudunda bulunan en yaygın karotenoiddir ve en güçlü karotenoid antioksidanlardan biridir. İsmi, domatesin Latince ismi olan Solanum lycopersicum'den türetilmiştir. Likopen tekli oksijeni etkisiz kılan en güçlü karotenoiddir. Mor ötesi ışınların meydana getirdiği tekli oksijen deri yaşlanmasının başlıca nedenidir.

LİKOPEN'İN YARARLARI NELERDİR?



Likopenin sık kullanımının kalp damar hastalığı, kanser (özellikle prostat kanseri), diyabet, osteoporoz ve hatta erkeklerde kısırlık riskini azalttığı yönünde bulgular vardır.

Güçlü bir antioksidan olan likopen bazı kırmızı meyvelerde, özellikle de pişmiş domateste ve karpuz, papaya veya pembe greyfurta bulunuyor. Bilindiği gibi bu pigment,cildi güneşin zararlı UV ışınlarından koruyor. Likopen, UV ışınının ürettiği serbest radikallere bağlanarak, cilt dokusunu hücre hasarından koruyor. Araştırmacılar buradan yola çıkarak likopenin UV radyasyonuna ve havadaki oksijene maruz kalan perovskit güneş pillerinde de aynı şekilde hareket ederek bozulmalarını yavaşlatabileceği fikrine ulaştı. Sonuçlar likopenin tane sınırlarını pasifleştirebileceğini, şeffaflığını iyileştirebileceğini ve hatta elektrik akışını iyileştiren elektron tuzaklarının yoğunluğunu azaltabileceğini gösteriyor. Bu şekilde modifiye edilmiş güneş pilleri daha dayanıklı hale gelmekle kalmayıp, aynı zamanda daha verimli hale geldi.

Araştırmacılar enerji dönüşüm verimliliğinde yüzde 20.57’den, yüzde 23.62’ye yükselen belirgin bir iyileşme kaydettiler. Ayrıca, likopen, UV ışınının yarattığı serbest radikalleri de temizleyebilir. Cihaz öte yandan gelişmiş hidrofobik ve antioksidan özellikler, 960 saatte yüzde 91.2 yüksek oksijen dirençliği, 3 bin 500 saatte yüzde 92.4 ortalama verimle gelişmiş UV direnci ve uzun vadede dayanıklılık sergiliyor. Bununla birlikte bu hücre tipinin pazarlanması ancak verimliliğin otuz yıllığına kalıcı olacağı anlaşılması mümkün olabilecek.