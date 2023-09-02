Malzemeyi 'hemşire' ve 'ebe' taşıyacak!
Burdur Devlet Hastanesi’nde hastane eczanesinden ilaç, serum gibi malzemelerin alım ve taşıma işlemlerinde, “hemşire” ve “ebe” kadrolarında görev yapan sağlık çalışanları görevlendirildi. Genel Sağlık-İş konuya ilişkin hastane idaresine başvuruda bulundu. Sendikanın başvurusu, idare tarafından reddedilince konu yargıya taşındı.
Burdur Devlet Hastanesi’ndeki ebe ve hemşireler; görev tanımlarında yer almamasına karşın hastane içerisinde hastane eczanesinden ilaç, serum gibi malzemelerin alım ve taşıma işlemlerinde görevlendirildi.
Genel Sağlık-İş, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne aykırı olan bu uygulamaya son verilmesi için hastane idaresine başvuruda bulundu. Ancak başvuru idare tarafından reddedilerek sağılıkçıların “haksız” görevlendirilmelerine devam edildi. Genel Sağlık-İş, Isparta İdare Mahkemesi’nde “iptal” davası açtı.
(Derya Uğur)
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, konuya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Elde edilecek olan kazanım ‘emsal’ niteliği taşıyacağından, aynı mağduriyeti yaşayan tüm sağlık emekçilerini de yakından ilgilendirecektir” dedi.
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