Mantar zehirlenmelerine dikkat: Vücutta kalıcı hasar bırakabiliyor

Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:45

Güncelleme: 13.09.2024 - 10:45

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Çankırı’da mantar tüketimi artarken, Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, zehirli mantarlar konusunda önemli uyarılarda bulundu. Zehirli ve zehirsiz mantar türlerinin birbirine çok benzediğine dikkat çeken Sarıkaya, yanlışlıkla tüketilen zehirli mantarların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Sarıkaya, zehirli mantarların tüketiminin vücutta geri dönüşümsüz hasarlar bırakabileceğini belirterek, "Mantar gördüğümüzde ilk akla gelen soru ‘acaba zehirli midir?’ sorusudur. Zehirlenmeler genellikle zehirli mantarların yanlışlıkla zehirsiz zannedilmesiyle ortaya çıkar. Dünyada 10 binden fazla mantar türü bulunmakta, ancak bunlardan sadece 50-100 tanesi potansiyel olarak zehirlidir. Örneğin, zehirli Amanita türleri, zehirsiz Agaricus türleriyle kolayca karıştırılabilir. Mantar zehirlenmeleri genellikle hafif veya orta dereceli şikayetlerle sonuçlansa da, bazı durumlar ölümle neticelenebilir” dedi.

MANTAR ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİNE DİKKAT

Mantar zehirlenmesi belirtilerinin 2 ila 6 saat içinde ortaya çıkabileceğini belirten Sarıkaya, “Bu belirtiler arasında bulantı, kusma, sersemlik, ishal, ateş, nabız artışı, karın ağrısı yer alır. İlerleyen aşamalarda karaciğer ve böbrek hasarına yol açabilir” ifadelerini kullandı. Zehirlenme belirtileri fark edildiğinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyleyen Dr. Sarıkaya, Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin (114) bu konuda bilgi verebileceğini hatırlattı.

Son olarak, mantar zehirlenmesinin tehlikeli olduğunu vurgulayan Sarıkaya, "Zehirlenmenin etkisi, alınan toksik doz ve kişinin bünyesine göre ölümcül olabilir ya da vücutta geri dönüşümsüz hasar bırakabilir” dedi.