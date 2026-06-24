Masa başı çalışanlar risk altında: Karpal tünel sendromunun ilk belirtilerine dikkat

Günlük yaşamda ve iş hayatında tekrarlayan el ve bilek hareketleri, ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Recep Kurnaz; uzun süre bilgisayar kullanan, klavye ve mouse ile çalışanlar ile üretim hattı çalışanları ve el işiyle uğraşanların "karpal tünel" riski altında olabileceklerini belirtti.

Karpal tünel sendromunun, el bileğinde yer alan dar bir kanal içerisinden geçen "median sinir" isimli yapının sıkışmasıyla ortaya çıktığını ifade eden Kurnaz, "Bu sinir, çeşitli nedenlerle baskı altında kaldığında hem duyusal hem de motor fonksiyonlarda bozulmalar meydana gelir. Bilgisayar kullanımı, uzun süre klavye ve mouse ile çalışma, el işiyle uğraşanlar, üretim hattında çalışanlar veya titreşimli alet kullanan bireyler risk altındadır. Bunun yanı sıra hamilelik, diyabet, tiroit hastalıkları, romatizmal rahatsızlıklar ve obezite gibi durumlar da karpal tünel sendromunun gelişme riskini artırabilir" diye konuştu.

"ŞİKAYETLER ÇOĞUNLUKLA İLK ÜÇ PARMAKTA HİSSEDİLİR"

Hastalığın en belirgin ve yaygın özelliklerinden birinin gece artan uyuşma ve ağrı hissi olduğunu belirten Prof. Dr. Recep Kurnaz, belirtilerin dağılımı ve ilerleyen süreçteki riskler hakkında şu bilgileri verdi:

"Hastalığın en sık görülen belirtileri arasında elde uyuşma, karıncalanma, yanma hissi ve ağrı yer alır. Bu şikayetler çoğunlukla başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta hissedilir. Özellikle geceleri artan uyuşma ve ağrı, hastaların uykudan uyanmasına neden olabilir. Bazı kişiler ellerini sallayarak rahatlama ihtiyacı hissettiklerini belirtiyor. İlerleyen evrelerde ise kavrama gücünde azalma, nesneleri düşürme ve ince işlerde zorlanma gibi fonksiyon kayıpları ortaya çıkabilir. Tedavi edilmediğinde başparmak kaslarında zayıflama ve incelme görülebilir."

ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMEZSE SİNİR HASARI KALICI OLABİLİR

Hastalığın tedavisinde geç kalınması durumunda sinir hasarının kalıcı hale gelebileceğine dikkat çeken Kurnaz, erken dönemde çalışma ortamının ergonomik hale getirilmesi ve düzenli aralar verilmesi gerektiğini vurguladı. Klavye ve mouse kullanımında el bileğinin düz (nötr) pozisyonda tutulmasının ve uygun bilek desteklerinin tercih edilmesinin şikayetleri azaltabileceğini kaydeden Kurnaz, erken evrede istirahat, soğuk uygulama, basit egzersizler ve gece ateli kullanımı ile sinir üzerindeki baskının hafifletilebileceğini ifade etti.

Şikayetlerin devam etmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Recep Kurnaz, fizik tedavi, egzersiz programları ve ilaç tedavilerine yanıt vermeyen ilerlemiş vakalarda, sinir üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak amacıyla cerrahi müdahalenin gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.