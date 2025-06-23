Masum gibi başlıyor, ciddi sorunlara yol açabiliyor: Alerjik rinite dikkat!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Asiye Merve Erdoğan, burun tıkanıklığı, öksürük ve kaşıntı gibi hafif başlayan belirtilerle ortaya çıkan alerjik rinitin zamanında tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Dr. Erdoğan, alerjilere bağlı şikâyetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Alerjik reaksiyonların, vücudun doğuştan gelen bir duyarlılığı sonucu oluşabildiğini ifade eden Dr. Erdoğan, “Bahar ve yaz aylarında ortaya çıkan alerjilerde, vücut bazı çevresel maddeleri yabancı olarak algılar ve savunma mekanizmasını devreye sokar. Bu durum burun akıntısı, hapşırık, öksürük, burun ve boğazda kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösterir. Başta hafif seyreden bu şikayetler zamanla yaşam kalitesini ciddi oranda etkileyebilir” dedi.

ALERJENDEN UZAK KALMAK HER ZAMAN MÜMKÜN DEĞİL

Alerjik rinitin en etkili tedavisinin alerjen maddelerden uzak durmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun her zaman mümkün olamadığını söyledi. Belirtileri kontrol altına almak için hekim önerisiyle ilaç kullanımının önemli olduğunun altını çizen Dr. Erdoğan, “Ağızdan alınan ilaçlar ya da burun spreyleriyle semptomlar hafifletilebilir. Ancak bu ilaçların uyku hali, bulantı, nadiren kusma gibi yan etkileri olabilir. Bu nedenle ilaç tedavisi mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır” diye konuştu.

TEDAVİ EDİLMEZSE İŞİTME KAYBINA KADAR GÖTÜREBİLİR

Alerjik rinitin sadece burun tıkanıklığıyla sınırlı kalmadığını ifade eden Dr. Erdoğan, tedavi edilmediği takdirde horlama, uyku apnesi, kronik sinüzit ve orta kulakta sıvı birikimi gibi daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti. Erdoğan, “Orta kulakta biriken sıvı zamanında tedavi edilmezse bu durum kalıcı işitme kaybına yol açabilir” dedi.

ENFEKSİYONLA KARIŞTIRILABİLİR

Alerjik belirtilerin zaman zaman üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırılabildiğini belirten Erdoğan, “Alerjiler, geçmeyen burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı ile kendini gösterdiğinde enfeksiyon sanılarak antibiyotik kullanımına yol açabilir. Bu da hastalığın tedavisiz kalmasına ve komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle doğru tanı son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Alerjiye erken tanı konulmasının hem kısa hem de uzun vadede komplikasyonları önlediğini belirten Dr. Erdoğan, özellikle çocuklarda işitme ve konuşma gelişimi açısından alerjik tabloların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.