Son Dakika... Maymun çiçeği şüphesi: Bakan Fahrettin Koca 4 kişinin test sonucunu açıkladı

04 Haziran 2022 Cumartesi, 21:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da maymun çiçeği şüphesiyle test yapılan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu, Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta olmadığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "İstanbul’da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. 'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır" ifadelerine yer verdi.