Son Dakika... Maymun çiçeği şüphesi: Bakan Fahrettin Koca 4 kişinin test sonucunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alınan 4 kişinin yapılan testlerinde sonuçların negatif çıktığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da maymun çiçeği şüphesiyle test yapılan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu, Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta olmadığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "İstanbul’da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. 'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır" ifadelerine yer verdi.
İstanbul’da, MAYMUN ÇİÇEĞİ hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 KİŞİ için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de TEST SONUCU NEGATİF çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. “Ya öyleyse” gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2022
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