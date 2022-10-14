Maymun çiçeği virüsünde ölü sayısı artıyor
Kamerun’da 39 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kamerun Halk Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı raporda, başkent Yaounde'de bulunan Pasteur Laboratuvarı'nda yapılan analizler sonucu 10 bölgeden oluşan Kamerun’un 5 bölgesinde maymun çiçeği vakalarının tespit edildiği duyuruldu.
Raporda, 39 vakanın tespit edildiği ve 2 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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