Nijerya'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 318'e çıktı
Nijerya'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısının 318'e yükseldiği bildirildi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede virüsün son bir haftada 41 kişide görüldüğü belirtildi.
Ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 318'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, salgının, başkent Abuja'nın yanı sıra 32 eyalette yayılmaya devam ettiği aktarıldı.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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