Maymun çiçeğinde aşı yetersiz

Yayınlanma: 31.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.08.2024 - 04:00

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde başlayan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından uluslararası acil durum ilan edilen m-çiçeği (Mpox) hastalığı nedeniyle yaşanan ölüm sayısı 610’a ulaştı. Şu ana kadar 18 bin kişinin yakalandığı hastalığa ilişkin aşı çalışmaları ise sürüyor. Uzmanlar su çiçeği aşılarının Mpox’a karşı da etkili olduğunu belirtiyor. Söz konusu aşılar arasında Danimarka merkezli Bavarian Nordic’in geliştirdiği Jynneos, Japonya merkezli KM Biyolojik şirketinin LC16m8 aşısı, ABD merkezli Emergent BioSolutions’ın ACAM2000 aşısı ve Rusya’nın geliştirdiği aşı bulunuyor.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, salgınına karşı 10 milyon doz aşıya ihtiyaç olduğunu açıkladı. Ancak hazır bulunan aşı sayısı şu an için 200 bin. Bavarian Nordic ise Modified vaccinia Ankara (MVA) aşısı Jynneos’un 2024’ün sonunda kadar 2 milyon, 2025’e kadar ise 10 milyon doz aşı üretim kapasitesi olduğunu açıkladı. GeoVax Yönetim Kurulu Başkanı David Dodd, Bavarian Nordic aşısının yeteri kadar hızlı üretilmediğini ve kendilerinin yine MVA yöntemiyle üretecekleri aşıya izin verildiği takdirde daha hızlı üretime geçeceklerini söyledi.